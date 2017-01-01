25 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Adıyaman'da Dünya Sıtma Günü kutlandı

25 Nisan 2017 Salı, 16:55
Adıyaman'da Dünya Sıtma Günü kutlandı
Adıyaman'da Dünya Sıtma Günü kutlandı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 'Dünya Sıtma Günü' etkinlikleri kapsamında ilkokul çocuklarına bilgiler verildi.
Dünya Sıtma Günü' etkinlikleri kapsamında 100.Yıl İlköğretim Okulu bahçesinde öğrencilere sıtmayla ilgili bilgi veren Halk Sağlığı Müdürlüğü görevlileri, öğrencilere Sıtma Hastalığının önemini ve hastalık sonrası yapılması gerekenleri anlattı. Yapılan bilgiler sonrasında İl Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, sağlık görevlileri ve çok sayıda kişi katıldı.
Yapılan bilgilendirmeler sonrasında İl Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan ve beraberindekiler tartan pistine kadar yürüyüş gerçekleştirdi.
(CK-SD-Y)

25.04.2017 17:04:34 TSI
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