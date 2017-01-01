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KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz:"Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin yansımaları kendisini kısa sürede ...

26 Nisan 2017 Çarşamba, 08:44
KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz:"Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin yansımaları kendisini kısa sürede gösterdi"
KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz:"Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin yansımaları kendisini kısa sürede gösterdi"
- "Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliğini başlatmasından beri Kayseri'de 11 bin 900 kişi iş sahibi oldu"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası'nın Nisan ayı meclis toplantısında konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin olumlu yansımaları kendisini kısa sürede gösterdi" dedi.
KTO Nisan ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. KTO Hizmet Binası Eğitim Salonu'nda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Meclis Başkanı Ömer Gülsoy, 16 Nisan'da yapılan referandumu değerlendirdi.
Başkan Gülsoy, "Çok şükür kazasız belasız, en ufak bir olumsuzluk olmadan güzel bir neticeyle seçim süreci geçirdik. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bundan sonra ülkemizde inşallah zamanında olan seçimler olacak. İnsanların artık işlerine daha güzel odaklanacağını düşünüyorum. Zamanın kıymetini en iyi bilen iş dünyasıdır. Bundan sonra önümüz daha güzel olacak. 2023 hedeflerini, hedeflenenden daha önce yakalayabileceğiz. Bizler memleket kaygısı taşıyan insanlar olarak seçim olduğu zaman sadece seçime odaklanıyoruz. Seçimin neticesi ne olursa olsun önceden bilinmesi mümkün değil. Önceden bilinse dahi nihayetinde seçimin bir belirsizliği olur. Seçim belirsizliği de ekonomiyi, istikrarı ve güveni de sarsıyor" ifadelerini kullandı.
6 maddenin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ise, referandum sonucu ile Türkiye'nin geleceğine yön verecek bir kararın alındığını belirtti. Hiçyılmaz, "Türkiye, geleceğine yön verecek kararın alındığı önemli bir Nisan ayını yaşamıştır. Dışarıdan kaynaklı birçok baskılara ve özellikle bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan olumsuzluklara rağmen böyle bir kararın Milletimiz tarafından verilmiş olması, ülkemizin baskılara boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. 16 Nisan 2017'de yapılan referandum ile milletimizin iradesi sandıkta bir kez daha tecelli etmiş ve ülkemiz tarihi bir dönüm noktasından daha geçmiştir. Sandıkta yüksek katılımla tecelli eden milli irade; Türkiye'nin daha güçlü olma yolundaki tercihini ortaya koymuştur. Yönetim sistemi değişikliği ile Ülkemiz; bilim, teknoloji, sanayi ve tarım alanında küresel kulvarda daha da güçleneceğinin sinyalini vermiştir. Hayata geçecek yeni sistemle, Türkiye'nin değişen küresel ekonomiye tam uyumu sağlanacaktır. Hızlı karar mekanizması ile sürdürülebilir büyümeyle ilgili hedeflere ulaşılması mümkün hale gelecektir. 16 Nisan referandumuna kadar geçen sürede ülkemizin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik durum hepinizin malumudur. Yurt dışı ve yurt içi siyasetin getirdiği zorluklardan kurtulmak için Hükümetin almış olduğu bir dizi kararlar kapsamında, son dönemde Eximbank ve Kredi Garanti Fonu kaynakları ile iş dünyasına ve özellikle KOBİ'lere nefes aldırılması çok yerinde bir karar olmuştur. KDV ve ÖTV indirimlerinin de doping etkisi ile piyasalarda yaşanan daralma aşılmaya başlanmıştır. Ekonominin canlanması açısından bu ve benzer uygulamaların çok yerinde olduğu bugünlerde daha net anlaşılmakta ve sonuçları görülebilmektedir. KDV ve ÖTV'deki uygulamaların, diğer sektörlere de yaygınlaştırılmasını, sadece eylül ayına kadar değil, kalıcı olmasını Hükümetimizden talep ediyoruz. Bunun yanı sıra vergi oranlarını yüksek tutarak daha çok vergi alınır anlayışının gözden geçirilmesi de uygun olacaktır. Vergi oranlarını düşürüp piyasalara canlılık kazandırarak gelirlerin artırılabileceğini, tabir yerindeyse; sürümden kazanmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle, önemli kararları alan hükümetimize, üyelerimiz adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.
'Milletimizin tercih ettiği Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ve diğer Anayasal değişikliklerin yansımaları kısa sürede kendisini göstermeye başlamıştır' diyen KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Dövizdeki düşüş ve borsadaki yükseliş trendi buna en güzel örnektir. Piyasalar moral verici etkileri hissetmeye, güven ve istikrar ortamının getireceklerini şimdiden görmeye başlamıştır. Türkiye ekonomisinde 2017 yılının ilk çeyreği sonunda yaşanan olumsuz dalgalanmanın aşıldığı görülmektedir. Nitekim reel kesim güven endeksi Nisan ayında Mart ayına göre yüzde 6,3 oranında artarak 101,3 olurken, tüketici güven endeksi de Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,1 oranında artmıştır. Gelişmiş ülkelerde bile önemli bir sorun olarak görülen işsizlik, ülkemiz için de önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Son açıklanan veriler ışığında işsizlik oranı bu yılın ocak ayında yüzde 13 olarak gerçekleşmiştir. İşsizlikle ilgili açıklanan istatistik rakamları, bu sorunu kısa sürede aşmamız gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı İstihdam Seferberliği çağrısı, işsizlik oranının kısa vadede aşağıya çekilmesi adına büyük önem arz etmektedir. Devletimizin işsizlikle mücadele kapsamında önemli destekler verdiği bu seferberlikle Kayseri'de de önemli adımlar atılmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısına olumlu yanıt verilmiş ve 3 aylık sürede 11 bin 900 kişi iş sahibi olmuştur. Buna göre, Kayseri'nin yılsonuna kadar 25 bin olarak belirlenen istihdam hedefine ulaşabilmesi zor olmayacaktır. Ağırlıklı olarak üyelerimizin oluşturduğu inşaat sektörü başta olmak üzere, diğer sektörlerin de katkısı ile şehrimizin işsizlikle mücadelede üzerine düşen görevi yapacağına inanıyorum. Kayseri, yılsonunda 30 bini aşkın istihdam rakamını sağlayabilecek güçtedir. Asıl kalıcı istihdamın yaratılabilmesi için yatırıma, üretime ve ihracata yönelik desteklerin üyelerimiz tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir."
(AG-AÖ-Y)

26.04.2017 08:52:30 TSI
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