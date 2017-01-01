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Erzincan'dan İdlib'e yardım

26 Nisan 2017 Çarşamba, 09:45
Erzincan'dan İdlib'e yardım
Erzincan'dan İdlib'e yardım

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'dan İdlib'e 22 ton gıda ve giyim malzemesi gönderildi. Erzincan İHH İnsani Yardım Derneği tarafından organize edilen ve hayırseverler tarafından yapılan bağışlarla toplanan 22 ton gıda ve giyim malzemesi dualar eşliğinde Suriye'nin İdlib kentine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Camii Kebir önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan
Erzincan İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Alaattin Önel "Erzincan'dan 48. Yardım tırımızı kimyasal bombalarla vurulan İdlib'e gönderiyoruz.
Bugün insanlığın ve bütün insani değerlerin katledildiği kentlerden biri İdlib! Ve maalesef insanlık bu katliamı ve katliamları kanıksamış durumda. Bugün Dünyanın sözde gelişmiş birçok ülkesi, adaletsizliğin ve zulmün kol gezdiği, Doğu Türkistan'da,Filistin'de, Irak'ta, Libya'da, Yemen'de, Afganistan'da, Keşmir'de, Mısır'da ve oluşturdukları terör örgütleri ile Afrika ülkelerinde yaşanan bu katliamları kendi surları arkasından "bir film izliyormuş gibi" seyrediyorlar. Bu yüzden Suriye aynı zamanda insanlığın imtihanıdır. Ama insanlık duyarsız, insanlık kayıtsız. Bir taraftan bombalar yağıyor, bir tarafta açlık ve kuraklık insanları vuruyor. Bir an önce insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Savaşın acısını en çok çocuklar yaşıyor. Sesimizi bu zulümlere karşı daha gür çıkaracağız ve son söz olarak İnsanlığın ölmediğini herkese göstereceğiz, insanlığı utançtan kurtaracağız inşallah"
Biz bu coğrafyaları kendi topraklarımızdan ayrı görmüyoruz. Allah bu coğrafyaya birlik ve beraberlik nasip etsin. Allah, bu coğrafyanın birlik ve beraberliği için ümmetin birliği için, adalet ve barış için insanlığın hürriyeti için gayret edenlere zeval vermesin. Bu bizim son feryatlarımızdır. Ey İslam ümmeti ayağa kalkın dirilin yürüyün ve Müslümanları kurtarın. Dava, dilde kalan dua ile değil, eyleme ve davranışlara dönüşen çabalarla salihatlasalih amellerle kazanılır. Allah'ın vaadıduâ'yı fiiliyata dökenlerle malını gerekirse canını Allaha satanlarladır. Rabbim yapmış olduğunuz ve yapacağınız yardımları dergahı izzetinde kabul buyursun." dedi.
(FG-Y)

26.04.2017 09:53:42 TSI
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