Girişimcilik çalıştayı yapıldı
(Fotoğraflı)
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Valiliği ve İzmit Belediyesi işbirliği ile Girişimcilik ve Yenilikçi İş Kurma Modelleri Çalıştayı düzenlendi.
Valiliğin Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu ile İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi tarafından yürütülen CO-OP (Cooperation for İnnovation and the Exchange of Good Pratices-Girişimcilik Alanında Yenilikçi ve İyi Uygulamaların Alışverişi için İşbirliği) projesi kapsamında çalıştay düzenlendi. Faaliyetlerin diğer kamu kurumları ile paylaşılması ve verilen hizmetlerin koordinasyonunun sağlanması amacıyla düzenlenen çalıştaya Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji transfer merkezi yöneticileri, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), İŞKUR, KOSGEB, TUİK, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Organize Sanayi bölgesi yöneticileri ve TÜBİTAK temsilcileri katıldı.
Çalıştayda, her kurumun girişimcilik alanında yaptığı faaliyetler ve destekler hakkında bilgi verilirken bu desteklerin koordinasyonunun arttırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar da ele alındı.
(RFK-Y)
26.04.2017 11:34:52 TSI
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