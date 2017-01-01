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KMÜ Rektörü Akgül'den Ermenek MYO'da inceleme



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Taşeli yöresinde bulunan Ermenek, Başyayla ve Sarıveliler ilçelerini gitti.

Rektör Akgül, ziyaret kapsamında ilk olarak Ermenek Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve öğrencileriyle biraraya geldi. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Oktay ve Prof. Dr. Birol Üner ile Ermenek Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Ali Can ve Öğrenci Temsilcisi Alper Güvenç'in de eşlik ettiği toplantıda Akgül, sorunlar ve taleplerle ilgili istişarede bulundu. KMÜ Ermenek Meslek Yüksekokulunun konferans salonu, spor salonları ve atölyelerini de gezerek fiziki koşullar hakkında bilgi alan Rektör Akgül, ardından Ermenek Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurtlarını ziyaret etti.

Meslek yüksekokulu ve öğrenci yurtlarındaki görüşmeler sonrasında Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, Ermenek Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Sarıveliler Kaymakamı Hasan Sadebıyık ve Belediye Başkanı Hayri Samur, Başyayla Kaymakamı Fatih Kaşıkcı ve Belediye Başkanı Şerafettin Bulgurcu'yu ziyaret ederek bölge hakkında ve üniversite-kamu işbirliği ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

(MD-FM-Y)



26.04.2017 11:46:45 TSI

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