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Türkiye'nin en kapsamlı Trafik Eğitim Parkı Mersin'de hizmete girdi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:53
Türkiye'nin en kapsamlı Trafik Eğitim Parkı Mersin'de hizmete girdi
Türkiye'nin en kapsamlı Trafik Eğitim Parkı Mersin'de hizmete girdi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından Türkiye'nin en kapsamlı Trafik Eğitim Parkı hayata geçirildi. Tabelalar, trafik ışıkları, yaya geçitleri gibi trafikteki her işaretin yer aldığı trafik parkı, kullanılan akülü araçlar yerine gerçek benzinli araçlar ile Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor.
Toplam bin 200 metrekarelik alanda Türkiye'de ilk kez benzinle çalışan araçların kullanıldığı trafik parkında uyarıcı levhalardan trafik ışıklarına, yaya geçitlerinden kaldırımlara kadar her şey orijinaline uygun bir biçimde yapıldı. Mezitli Belediyesi'nin öncülüğünde Mezitli Kaymakamlığı ve Mezitli İlçe Trafik Müdürlüğü ile organize şekilde gerçekleştirilecek etkinlikler sonrasında eğitim alan öğrencilere sertifika verilecek.
Merkez Mahallesi Mezitli Belediyesi Ortaokulu yanında hayata geçen Trafik Parkının açılışı, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, İlçe Emniyet Müdürü Berat Gülçiçek, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü motorize trafik ekipleri tarafından uygulamalı eğitimin verildiği açılışta, Başkan Neşet Tarhan da çocukların kullandığı araçlardan birine binerek eğitime katıldı. Oldukça renkli görüntülerin yaşandığı açılışta, öğrenciler anlatılan trafik kurallarını uygulamaya çalıştılar.
Açılışta konuşan Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, yapılan hizmetlerin amacına ulaşabilmesi için önce halkın sahiplenmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Buraları hep beraber sahiplenmemiz gerekiyor. Açılışımıza muhtarlarımız, yöneticilerimiz halkımız bir arada bulunuyor. Buraların gelişmesi için her kesimin sahiplenmesi gerekiyor. Çocuklarımıza her yaştan başlayarak özel bir önem vermemiz gerekiyor. En başta bizim yaptığımız hataları yapamaması için çalışmalıyız. Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi olan trafik sorunu konusunda eğitim verebilmek amacıyla bu projeyi gerçekleştirdik. Başta okullarımız olmak üzere kentimizde bulunan tüm kurumların bu tür sosyal projelere destek vermesini bekliyoruz" dedi.
Mezitli İlçe Emniyet Müdürü Berat Gülçiçek ise trafik sorununun ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olduğunu belirterek, "Bu parkımızın çocukların trafik eğitimi alması konusunda çok büyük yararı olacaktır. Başta Belediye Başkanımız Neşet Tarhan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
(HSK-Y)

26.04.2017 12:02:00 TSI
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