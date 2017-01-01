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AK Parti Bilecik İl ve Merkez İlçe yöneticileri referandum sonrası ilk kez toplandı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl ve Merkez İlçe yöneticileri 16 Nisan günü yapılan referandumu değerlendirmek için toplandı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık başkanlığındaki toplantıda, İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri bir araya geldi. Yapılan toplantı hakkında bilgi veren AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, 16 Nisanda yapılan referandum sonrası ilk toplantılarını gerçekleştirdiklerinin belirterek, "Yeni Türkiye yolunda, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi için gerçekleştirilecek hedefler değerlendirildi" dedi.

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Teşkilatı da Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında AK Parti İl Başkanlığı binasında toplandı ve 16 Nisan günü yapılan referandumu değerlendirdi. Yapılan toplantı hakkında bilgi veren Başkan Yıldırım, "16 Nisanda yapılan halk oylaması sonrası toplantımızı gerçekleştirdik. Merkez İlçe Teşkilatı olarak referandum çalışmalarında eksilerimizi ve artılarımızı ele aldık. Toplantımızda aldığımız kararların ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını dileriz" dedi.

(CKT-MET-Y)



26.04.2017 12:50:41 TSI

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