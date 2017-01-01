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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Atinkaya: "2019 yılına kadar tekli eğitime geçmeyi planlıyoruz"

26 Nisan 2017 Çarşamba, 12:43
Atinkaya: "2019 yılına kadar tekli eğitime geçmeyi planlıyoruz"
Atinkaya: "2019 yılına kadar tekli eğitime geçmeyi planlıyoruz"

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, 2019 yılına kadar tekli eğitime geçmeyi planladıklarını söyledi.
Göreve yeni atanan ve hızlı bir şekilde eğitim alanında çalışmalara başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya yaptığı açıklamada, "Göreve atandığımdan bu zamana kadar ilçemizdeki tüm okulları gezerek oradaki bulunan personellerimizle tanıştım. Okullarda öğrencilerimizle biraya geldim. Fatsa'da gerçekten eğitime kendini adamış bir eğitim kadrosu var. Velilerimizin de bir o kadar ilgili olduğunu tespit ettim. Çocuklarının iyi eğitim almasını istiyorlar velilerimiz ve burada en iyi eğitimi sunma adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Eğitim kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. İlçemizde ki eğitimde en önemli sorun ikili eğitim sisteminden tekli eğitim sistemine geçememektir. Bunun için projeler yapıp kısa zamanda tekli eğitime geçmek istiyoruz. Yıl olarak kendimize bir hedef koyduk ve 2019 yılına kadar tekli eğitime geçme planımız var" dedi.
Değerler eğitimine çok önem verdiklerini belirten Atinkaya, "Ruhsal, psikolojik gelişimlerini öğrencilerimiz yakından takip ediyoruz. Veri çalışmalarını sürdürüyoruz. Analizleri ortaya çıkardığımızda ona göre planlarımızı yapacağız. Tüm Fatsa olarak bu projeyi birlikte götüreceğimize inanıyorum. Fatsa'da birlik ve beraberlik var eğitim alanında. Bu gerçekten çok sevindirici. Fatsa ilçemizin eğitim başarısını Türkiye genelinde parmakla göstermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.
(AA-SLH-Y)

26.04.2017 12:52:22 TSI
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