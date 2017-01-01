Aslanapa Ortaokuluna ödül
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Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Aslanapa Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, 39 ortaokul korosunun katıldığı yarışmada dereceye girmeyi başardı.
Afyon Kocatepe Üniversitesinin bu yıl 10. kez düzenlediği Ulusal Çocuk Koroları Şenliğinde Aslanapa Ortaokulu 5. Sınıf öğrencilerinden oluşan ve müzik öğretmeni Onur Mert Sarıkaya yönetimindeki koro ile katıldı.
39 koronun sahne aldığı şenlikte Aslanapa Ortaokulu, "En İyi Çalgı Eşlikli Koro" ödülünü aldı. Aslanapa Kaymakamı Emin Kaymak, büyük başarı gösteren öğrencileri makamında kabul etti ve başarılarından dolayı kutladı. (YD-EFE)
26.04.2017 12:57:27 TSI
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