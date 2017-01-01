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Şanlıurfalı küçük güreşçilerden büyük başarı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler Grekoromen Grup Müsabakalarında Şanlıurfalı küçük güreşçiler büyük başarı gösterdi.

Şanlıurfa'da her branştan sporcunun yetişmesi ve lisanslı sporcu sayısını Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmak için yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, meyvelerini toplamaya devam ediyor. İl merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde yapımını tamamladığı spor komplekslerini gençlerin hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, bu kez güreşte elde edilen başarılar ile tekrardan gündeme geldi. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Türkiye'nin 4 farklı bölgesinde düzenlenen 12-13 Yaş Minikler Grekoromen Grup Müsabakalarının Erzincan ayağında Şanlıurfalı sporcular aldıkları başarılar ile büyük bir gurur yaşattı. 24 ilden 248 sporcunun katıldığı Doğu ve Güneydoğu illeri ağırlıklı müsabakalarda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Enes Çeki 32 kilogramda birinci oldu. Çeki ile birlikte müsabakalara katılan yine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Murat Aydın 38 kilogramda 3. Furkan Kurtoğlu 47 kilogramda, 3., M. Baran Aslan 90 kilogramda, 3. ve Mehmet Deveci 42 kilogramda 7. oldu.

İki gün süren müsabakalar sonucunda minderin hakimi olan Şanlıurfalı sporcular kente dönerken, sporcular önümüzdeki süreçlerde Antalya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

(AK-SD-Y)



26.04.2017 13:18:22 TSI

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