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TEMA öğrencilere doğa sevgisi aşılıyor

26 Nisan 2017 Çarşamba, 13:43
TEMA öğrencilere doğa sevgisi aşılıyor
TEMA öğrencilere doğa sevgisi aşılıyor

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) -TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Timur Yıldız, okullarda doğa temalı programların yaygınlaşmasına katkı da bulunduklarını söyledi.
TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Timur Yıldız ve Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ömer Rıza Zararsız, TEMA Eğitim Programı kapsamında Milli İrade Anadolu İmam-Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. TEMA temsilcileri, burada öğrencilerinin okul bahçesinde oluşturduğu serayı gezdi.
TEMA eğitimleri kapsamında belirli okullardan gönüllü temsilci seçerek, doğa temalı programların yaygınlaşmasına katkıda bulunduklarını kaydeden Timur Yıldız, şuana kadar 14 okulda TEMA konulu çeşitli programlar gerçekleştirdiklerini belirtti.
(BMG-UY-Y)

26.04.2017 13:51:38 TSI
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