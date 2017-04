YEREL HABERLER / ŞIRNAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Silopi'de 'Merkezim Her Yerde' projesi başladı

Ayaz Müldür

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Silopi Gençlik Merkezi tarafından başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi başladı.

Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adil Özer, "Gençlik spor Bakanlığımızın başlattığı proje ilçemizde gençlik merkezimiz tarafından yürütülmektedir. Her hafta ilçemizin belirli bir köyünde 20 öğrencimizi alıp getiriyoruz. Gençlik merkezimizin sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerine kendilerini de dahil ederek gerçekleştiriyoruz. Tahminen ilçemizde bulunan 30 köyde bu projeyi uygulayacağız. 30 hafta süreyle olacaktır. Gençlik Spor Müdürlüğümüze ait araçla antrenörlerimizle gidiyoruz çocukları okuldan alıp getiriyoruz. Okuldaki sosyal ve sportif faaliyetlere katıyoruz. Bu proje ilçemiz köylerinde yaşayan gençlerimizin gençlik merkezine katılımı ile ilgili son derece faydalı bir projedir" dedi.

26.04.2017 14:12:19 TSI

