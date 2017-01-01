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YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
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Silopi'de 'Merkezim Her Yerde' projesi başladı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:04
Silopi'de 'Merkezim Her Yerde' projesi başladı
Silopi'de 'Merkezim Her Yerde' projesi başladı

(Fotoğraflı)

Ayaz Müldür
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Silopi Gençlik Merkezi tarafından başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi başladı.
Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adil Özer, "Gençlik spor Bakanlığımızın başlattığı proje ilçemizde gençlik merkezimiz tarafından yürütülmektedir. Her hafta ilçemizin belirli bir köyünde 20 öğrencimizi alıp getiriyoruz. Gençlik merkezimizin sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerine kendilerini de dahil ederek gerçekleştiriyoruz. Tahminen ilçemizde bulunan 30 köyde bu projeyi uygulayacağız. 30 hafta süreyle olacaktır. Gençlik Spor Müdürlüğümüze ait araçla antrenörlerimizle gidiyoruz çocukları okuldan alıp getiriyoruz. Okuldaki sosyal ve sportif faaliyetlere katıyoruz. Bu proje ilçemiz köylerinde yaşayan gençlerimizin gençlik merkezine katılımı ile ilgili son derece faydalı bir projedir" dedi.
(AYZ-MP-Y)

26.04.2017 14:12:19 TSI
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