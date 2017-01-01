YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gazetecinin arabasını kurşunlayanlar yakalandı

Gazetecinin arabasını kurşunlayanlar yakalandı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'da yerel yayın yapan Güzelhisar Gazetesinde çalışan Mustafa Yayla'nın kullandığı otomobili seyir halinde iken silahlı saldırıda bulunan O.N.M ve C.Ş isimli iki şahıs yapılan araştırmalar sonucu yalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 22.04.2017 günü saat 00.20 sıralarında, Mustafa Yayla isimli şahsın D550 Karayolu Söke kavşağında silahlı saldırıya uğradığı ihbarı üzerine inceleme başlattılar.

Yapılan incelemede Mustafa Yayla'nın kullandığı aracının sol arka lastiğinin patlamış olduğu ve plastik jant kapağının üzerinde üç adet mermi giriş deliğinin olduğu bir adet 9 mm çapında boş fişek kovanı, sol arka lastiğinin üzerinde olduğu tespit edildi.

Pts sisteminde yapılan inceleme ve araştırmada Mustafa Yayla'nın aracının geçişinin öncesi ve sonrasında O.N.M. isimli şahsın kullandığı beyaz renkli bir otomobilin olduğu belirlendi.

Araştırmaların derinleştirilmesi sonucunda Mustafa Yayla ile O.N.M ve C.Ş isimli şahıslar arasında Germencik sanayi mevkiinde tartışma çıktığı, tartışmadan sonra her iki aracın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesine gittiği tespit edildi.

Olay sonrasında yakalanan O.N.M ve C.Ş isimli şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan iki şahıs adli makamlarca ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

(OD-MB-Y)



26.04.2017 15:06:25 TSI

NNNN

