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Reşadiye'de girişimcilik kursu açılacak



(Fotoğraflı)



Hasan Ay

TOKAT (İHA)-Tokat'n Reşadiye ilçesinde, 60 kişilik girişimcilik kursu açılacak.

Reşadiye Belediyesi'nde verilecek olan kursta 60 kişi, 7 günlük eğitimi tamamladıktan sonra sertifikalarını alacak. Kursun, 2-9 Mayıs tarihlerinde düzenleneceğini söyleyen Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, kayıtların devam ettiğini, 60 kişinin kabul edileceğini ifade etti.

Kılıç,"İlçemizdeki vatandaşlarımızın ve özellikle gençlerimizin bu kurstan faydalanmasını istiyoruz. Bunun için ilk kez girişimcilik kursu açıyoruz. Kursa katılan vatandaşlarımıza girişimcilik sertifikası verilecek. Bu sertifikayı ala vatandaşlarımız, kendi işyerlerini kurmaları halinde 50 bin lira hibe, 100 bin liraya kadar da faizsiz kredi veriliyor. Özellikle gençlerimizin bu kurstan faydalanmasını istiyorum" dedi.

(HA-UY-Y-)



26.04.2017 15:35:21 TSI

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