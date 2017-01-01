26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Reşadiye'de girişimcilik kursu açılacak

26 Nisan 2017 Çarşamba, 15:26
Reşadiye'de girişimcilik kursu açılacak
Reşadiye'de girişimcilik kursu açılacak

(Fotoğraflı)

Hasan Ay
TOKAT (İHA)-Tokat'n Reşadiye ilçesinde, 60 kişilik girişimcilik kursu açılacak.
Reşadiye Belediyesi'nde verilecek olan kursta 60 kişi, 7 günlük eğitimi tamamladıktan sonra sertifikalarını alacak. Kursun, 2-9 Mayıs tarihlerinde düzenleneceğini söyleyen Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, kayıtların devam ettiğini, 60 kişinin kabul edileceğini ifade etti.
Kılıç,"İlçemizdeki vatandaşlarımızın ve özellikle gençlerimizin bu kurstan faydalanmasını istiyoruz. Bunun için ilk kez girişimcilik kursu açıyoruz. Kursa katılan vatandaşlarımıza girişimcilik sertifikası verilecek. Bu sertifikayı ala vatandaşlarımız, kendi işyerlerini kurmaları halinde 50 bin lira hibe, 100 bin liraya kadar da faizsiz kredi veriliyor. Özellikle gençlerimizin bu kurstan faydalanmasını istiyorum" dedi.
(HA-UY-Y-)

26.04.2017 15:35:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Zile'de 1 ton atık pil toplandı
YEREL

ZİLE'DE 1 TON ATIK PİL TOPLANDI
Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL

TOKAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Reşadiye'de TEOG sınavı başladı
YEREL

REŞADİYE'DE TEOG SINAVI BAŞLADI
Şehit Halisdemir'in portresini okul duvarına resmetti
YEREL

ŞEHİT HALİSDEMİR'İN PORTRESİNİ OKUL DUVARINA RESMETTİ
Niksar'da suç unsuruna rastlanılmadı
YEREL

NİKSAR'DA SUÇ UNSURUNA RASTLANILMADI
ESOB Başkanı Bekçi'den Fransız siyaset bilimciye tepki
YEREL

ESOB BAŞKANI BEKÇİ'DEN FRANSIZ SİYASET BİLİMCİYE TEPKİ
Artova Kaymakamı Özdemir'den ateşli silah kullanımına karşı uyarı
YEREL

ARTOVA KAYMAKAMI ÖZDEMİR'DEN ATEŞLİ SİLAH KULLANIMINA KARŞI UYARI
Özel çocuklar ata binme heyecanı yaşadı
YEREL

ÖZEL ÇOCUKLAR ATA BİNME HEYECANI YAŞADI
Tokat'ta 6 bin öğrenciye florür uygulaması yapılacak
YEREL

TOKAT'TA 6 BİN ÖĞRENCİYE FLORÜR UYGULAMASI YAPILACAK
Reşadiye'de kar sürprizi
YEREL

REŞADİYE'DE KAR SÜRPRİZİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin eski fotoğrafları
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU PAYLAŞTI: KONSERVATUVAR YILLARI, EN SAĞDAKİ KIZ GİBİ OLAN BENİM

 1
  • 2 Hadise sosyal medyayı salladı
  • 3 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 4 Engin Altan Düzyatan oğlunun fotoğrafını paylaştı