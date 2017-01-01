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Bozyel'den öğrencilere TEOG sınavı tavsiyesi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 15:27
Bozyel'den öğrencilere TEOG sınavı tavsiyesi
Bozyel'den öğrencilere TEOG sınavı tavsiyesi

(Fotoğraflı)

Uğur Ulu
MUŞ (İHA) - Muş'un Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, yarın ikinci oturumla devam edecek olan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavına girecek olan öğrencilere stres yapmamaları noktasında tavsiyelerde bulundu.
Yazılı bir açıklama yapan Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, TEOG sınavının ikinci oturumunun yarın devam edeceğini belirterek, sınava girecek olan öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Bozyel, öğrencileri yarının teminatı olarak gördüğünü belirterek, sınavların geçici olduğunu ve her zaman ki gibi sakin bir kafayla sınava girmeleri gerektiğini kaydetti. Bozyel açıklamasında, "Yarınlarımızın teminatı olan değerli öğrenciler. Her şeyden önce ve önemsediğimiz şey, sizi çok seviyor ve önemsediğimizi bilmenizdir. Bütün çalışmamız ve gayretlerimiz, sizlerin gelecekte daha iyi yerlere gelebilmeniz ve vatanına, milletine, dinine sadık bireyler olmanız içindir. Yarın devam edecek olan 2. TEOG sınavı önemli bir sınavdır. Ancak aşırı stres yapıp başarısızlığa sebep durumlar yaşamayın. Bu sınavda da tıpkı daha önce girdiğiniz sayısızca deneme sınavları gibi kendi okulunuzda gireceksiniz. Tek fark bu sınav bakanlıkça yapılacak olmasıdır. Çok fazla heyecan yapmaya gerek yok. Geçmiş yıllarda başarılarla bizi onurlandıran ağabey ve ablalarınız gibi sizler de çok çalıştınız. Onlar gibi sizlerin de başarılı olacağınıza olan inancımız tamdır. Üç yıldır yaz kurslarında dahi hiç ara vermeden çalıştınız. Sizler üzerinize düşeni fazlasıyla yaptınız. Sizlerden beklentimiz başarı olduğu kadar vatanına, milletine ve değerlerine sahip çıkan bir yeni nesil olmanızdır. Bunun için başaracağınıza inanın. Biz sizlere inanıyor ve güveniyoruz" dedi.
Yönetici, öğretmen ve velilere de öğrencilere yaklaşım noktasında tavsiyelerde bulunan Bozyel, "Değerli yönetici ve öğretmen arkadaşlarım, sayın veliler; çocuklarımız ülkemizin yarınları ve temel unsurlarımızdır. Bu ülkenin ve geleceğimizin yapı taşlarıdır. Onların eğitim süresince daima desteğe ihtiyaçları vardır. Sizler bunun farkında olup üzerinize düşeni en iyi şekilde yaptınız. Gerek sınav öncesi ve gerekse sınav sonrasında lütfen çocuğunuzu küçümsemeyin, azarlamayın. Emin olun ki onlar her şeyin en iyisini yapmaya çalışacaklar. Onlara güven duyup destek olmaya devam edin. Bu sebeple; öğrencilerimizi yetiştiren idareci öğretmen ve siz velilerimize sonsuz teşekkür ederiz. TEOG sınavına girecek tüm öğrencilerime başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
(UU-ŞAK-Y)

26.04.2017 15:36:28 TSI
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