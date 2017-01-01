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MAGİAD "Dünya Devleri" etkinliğine hazırlanıyor

26 Nisan 2017 Çarşamba, 15:33
MAGİAD "Dünya Devleri" etkinliğine hazırlanıyor
MAGİAD "Dünya Devleri" etkinliğine hazırlanıyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren MAGİAD Öğrenci Temsilciliği, "Dünya Devleri Manisa'da Buluşuyor" zirvesine hazırlanıyor.
2012 yılında Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) bünyesinde kurulan MAGİAD Öğrenci Temsilciliği, üniversiteyle iş dünyasını buluşturacak bir organizasyona imza atacak. Üniversite, iş dünyası ve Manisa arasında bir köprü vazifesi kurmak amacıyla yola çıkan MAGİAD ve MAGİAD Öğrenci Temsilciliği, "Dünya Devleri Manisa'da Buluşuyor" konulu zirvede yine her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin önde gelen ve dünya çapında isim yapmış firmalarının yönetim kurulu başkanlarını ve üst düzey yöneticilerini gençler ile buluşturacak. Konuşmacıların her birinin uzun yıllar ve çalışmalar sonucunda elde ettikleri gerek kurumsal gerekse bireysel tecrübelerini paylaşmalarına imkan veren etkinlikte ayrıca spor ve sanat dünyasından da isimler yer alıyor. Büyük organizasyon 3-4 Mayıs tarihlerinde Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
MAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Geriter, her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve büyük ses getiren organizasyonun altıncısına imza atacak olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Öğrencilerin geleceklerindeki iş hayatında başarılı olmaları açısından organizasyonun çok önemli olduğunu vurgulayan Ömer Geriter, düzenlenecek olan organizasyona tüm öğrencileri davet etti. Ömer Geriter ayrıca, organizasyonun gerçekleştirilmesinde desteklerine esirgemeyen Celal Bayar Üniversitesi Yönetimi'ne ve sponsor firmalara teşekkür etti.
MAGİAD Öğrenci Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Sema Duran ise her yıl büyük organizasyonlara imza attıklarını belirterek, "Dünya Devleri Manisa'da Buluşuyor" zirvesini başlatmanın ve sürdürebilmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Organizasyonu her adımda biraz daha ileriye götürerek başarılarını katlamayı hedeflediklerini belirten Duran, öğrenci temsilciliği üyelerine, Celal Bayar Üniversitesi Yönetimine ve sponsorlara her türlü katkılarından dolayı teşekkür etti. Duran, tüm öğrencileri 3 - 4 Mayıs tarihlerinde 09:00 - 19.:00 saatleri arasında gerçekleşecek organizasyona beklediklerini dile getirdi.
Zirvede bu yıl Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, hepsiburada.com Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan, Fotomaç Gazetesi Köşe Yazarı ve Spor Yorumcusu Olcay Çakır, Radyocu Adem Metan, Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Aynes Süt CEO'su Eyüp Günönü, Tiyatro Sanatçısı Kubilay Penbeklioğlu, IBM IT Uzamanı ve İcra Kurulu Üyesi Ozan Canlıgil, Bayanlar Fitness Dünya Şampiyonu Merve Akkaya, Özdilek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, Levent Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Atıl Peşken, Özgörkey Otomotiv Genel Müdürü Toygun Tuncer, Sosyal Medya Uzmanı Alican Esen, Vicut Geliştirme Dünya Şampiyonu Ertuğ Evrekli, Demir Döküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, Yapay Kan Mucidi Prof. Adnan Ayhancı, Siyaset Bilimci Tanzer Polat Yılmaz, Yazar Tuğba Ünal konuşmacı olarak yer alacak.
(AY-Y)

26.04.2017 15:41:47 TSI
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