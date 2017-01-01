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ÇKA Nisan Ayı Toplantısı yapıldı



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MERSİN (İHA) - Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Yönetim Kurulu Nisan ayı toplantısı, Mersin Valisi Özdemir Çakacak ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Çakacak ve Demirtaş'ın yanı sıra, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe ile ÇKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu da katıldı.

Bir önceki yönetim kurulu toplantısında alınan kararlarla ilgili yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, ajansın 2016 yılına ait faaliyet ve bağımsız dış denetim raporu, bütçe sonuçları ile önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar da görüşülerek karara bağlandı.

(HSK-Y)



26.04.2017 16:44:06 TSI

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