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YYÜ'de dev sempozyum; 24 farklı ülkeden bilim insanı katılacak

26 Nisan 2017 Çarşamba, 18:40
YYÜ'de dev sempozyum; 24 farklı ülkeden bilim insanı katılacak
YYÜ'de dev sempozyum; 24 farklı ülkeden bilim insanı katılacak

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin (YYÜ) ev sahipliğinde 10-14 Mayıs tarihleri arasında 24 farklı ülkeden bilim insanının katılacağı "21'inci yüzyılda İslam dünyasına stratejik bakış uluslararası sempozyumu" düzenlenecek.
Elite World Van Hotel'de gerçekleştirilen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Peyami Battal, katılımcıları ve katılımcı ülke çeşitliliği ile Van'da ve bölgede bir ilki teşkil eden kongreyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'den 50, yurtdışından ise 24 farklı ülkeden 49 bilim adamının katılacağı kongrenin İslam'a çok büyük katkı sunacağını belirten YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, 21'inci yüzyılda İslam dünyasına stratejik bakış konulu sempozyumunun ön tanıtımı için bir araya geldiklerini belirterek, "Son dönemlerde özellikle İslam ülkeleri kendi içerisinde bazen gergin, bazen yumuşak, bazen orta halli, ilişkiler sürdürüyorlar. Kentimizde dünden beri devam eden Türkiye-İran formu da bu ilişkilerin bir göstergesidir. Ülkemizin İran'la ilişkileri bu tür toplantılara önemli bir etki ediyor. Dolayısıyla bu kongre aslında İslam ülkelerinin kendileriyle kendi içerisindeki diyaloglarının konuştuğu dillerin, birbirleriyle ilişkilerini ortaya koyması açısından çok önemli bir sempozyum olacak" dedi.
24 ülkeden 49 katılımcı ve Türkiye'den de 50 civarında katılımcının olacağını ifade eden Battal, İslam ülkelerinin 21'inci yüzyılda karşılaşabilecekleri sorunların çözümlerine ilişkin çok önemli tebliğler gönderildiğini ifade ederek, "Bunların özetleri de basıldı, kitapçık haline getirilmiş olacak. Bu bizim açımızdan ve İslam ülkeleri açısından çok önemli olacak. Belki de Türkiye'de veya İslam dünyasında böyle bir sempozyum 1-2 kez yapıldı. Bu onlardan bir tanesi olmuş olacak. Sempozyuma üniversitemize ev sahipliği yapacağı için çok mutluyuz. Ben sempozyumun düzenlenmesinde görev alan başta Prof. Dr. Hüseyin Karadağ arkadaşımız olmak üzere görev alan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Sempozyumun içeriğinden de söz eden battal şunları kaydetti:
"Bu sempozyumun başlıkları nelerdir? Genellikle bizim İslam ülkeleri veya toplumlar coğrafi konumla beraber yaşadığı sorunları da satın almış oluyor. Yani coğrafya bir kaderdir dolayısıyla jeopolitik üzerinde kesinlik 21 yüzyılda çok doğru bir algı oluşturulması lazım, çok doğru bir değerlendirme yapılması lazım. Yine toplum ve siyaset bir diğer konu başlığımız. Burada da yine bizim İslam ülkelerinin en çok sorun yaşadığı mezhep sorunları, yönetim toplum ilişkileri, siyasal hareketler gibi. Bu konular üzerinden tebliğler gönderildi. Bir diğeri de kültür, bilim, eğitim ve teknoloji bunlar yine İslam ülkelerinin kendi içerisinde sürekli tartıştığı, konuştuğu veya sorun yaşadığı, çözüm üretmek için yönelttiği başlıklardır. İslam dünyasında bilim ve teknoloji, İslam dünyası kültür envanteri, İslam dünyasında kadınların ve çocukların yaşadığı sorunlar gibi alt başlıklar ile güçlendiriliyor. En önemli başlıklardan biri ise ekonomi yine İslam dünyası çok önemli kaynaklar elinde tutmasına rağmen ekonomik açıdan da sorun yaşayan ülkelerin yine İslam ülkeleri olduğunu görüyoruz."
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Karadağ ise yalnızca Van'da değil bölgede de kapsamı, mahiyeti, katılımcı çeşitliği ve katılımcı ülke çeşitliliği bakımından böyle bir kongre yapıldığını kaydetti.
Karadağ, ayrıca basın mensuplarını ve vatandaşları davet etti.
(MD-ŞAK-Y)

26.04.2017 18:48:29 TSI
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