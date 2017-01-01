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Germencik Belediyesinden 3 Mayıs'ta uluslar arası sempozyum



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Germencik Belediyesi Türkçülük gününde uluslararası bir sempozyuma imza atmaya hazırlanıyor.

Bir çok üniversiteden katılım sağlayacak Profesörler ve araştırmacılar tarafından Germencik'te ilk defa düzenlenen ve 3 mayıs günü gerçekleşecek sempozyum için Germencik Belediyesi hazırlıklara başladı. Bir çok üniversitede kendilerini alanlarında kanıtlamış olan Öğretim Görevlileri Germencik Belediyesi Konferans salonunda bir araya gelecek ve ''Türk Dünyası ve Türklük Bilinci'' sempozyumunu gerçekleştirecek.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, yaptığı açıklamada; ''Yıllarca Adriyatik'ten Çin seddine kadar bir çok yerleşim alanında hüküm sürerek yaşayan Atalarımız ve Türk Milletinin yaşam alanları ve tarzlarını değerli hocalarımızdan dinleyeceğiz. Belki de bu sempozyumda ilk defa duyacağımız konular olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple de bütün vatandaşlarımızı 3 mayıs da gerçekleşecek olan bu sempozyuma davet ediyorum'' dedi.

Türk Dünyası ve Türklük Bilinci Sempozyumu 3 Mayıs günü saat 09.00'da başlayıp 19.00'a kadar Germencik Belediyesi Konferans salonunda devam edecek. Saat 20.00'de Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu bir konser verecek.

(MB-Y)



27.04.2017 09:38:26 TSI

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