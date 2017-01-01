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Başkan Kocamaz ve muhtarlar Çanakkale'de



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Çanakkale Kara Savaşlarının 102. yıldönümü dolayısıyla Çanakkale ruhunu yerinde yaşamak ve yaşatmak amacıyla Mersinli muhtarlar ile Çanakkale'ye seyahat etti.

Çanakkale Kara Savaşlarının 102. yıldönümünde vatanı uğruna can veren şehitleri yad ederek, milli ve manevi duygular eşliğinde Çanakkale destanının yazıldığı toprakları ziyaret eden muhtarlar, dört gün sürecek olan Çanakkale gezisinin ilk ayağına Başkan Kocamaz'la birlikte başladı. Gezinin ilk gününde Yenişehir, Mezitli, Toroslar ve Akdeniz muhtarları Çanakkale'yi ziyaret etti. Muhtarlara meclis üyeleri ve basın mensupları da eşlik etti. Gezinin ilk gününde 150 muhtar, Başkan Kocamaz ile birlikte Çanakkale ruhunu yaşarken, Rumeli Mecidiye Tabyası ve Seyit Onbaşı, Sargı Yeri Şehitliği, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği ve Conk Bayırı'nı gezdi.

Ziyaret hakkında bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Çanakkale, Türkiye Cumhuriyeti'nin besmelesidir. 1915'de şayet Çanakkale geçilmiş olsaydı belki bugün Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devletten bahsedilmeyecekti. O dönemde Aziz Atatürk, 'Ben Çanakkale'de Anafartalar'da yeniden doğdum' diyor ve Atatürk'ün askeri dehası burada ortaya çıkıyor. Atatürk, 'Ben size savaşı değil ölmeyi emrediyorum' ifadesini yine burada kullanıyor. Çanakkale, 253 bin vatan evladının şehadet şerbeti içtiği, herkesin görmesi gereken ve milli duyguları uyandıran bir bölge. Özellikle gençlerin bu ülkenin çok kolay kurulmadığını ve büyük mücadeleler verildiğini, bir metre kare bölgeye 6 bin merminin düştüğü bu bölgeyi mutlaka görmeleri gerekiyor ki dedelerini hem anabilsinler hem de anlayabilsinler" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce muhtarlara verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirten Başkan Kocamaz, "Yaklaşık 700 muhtarımız 4 gün süreyle Çanakkale'yi ziyaret ederek, ecdatları için dua edecekler, buraları yerinde görecekler. Muhtarlarımız Mersin'e döndükten sonra kendi mahallelerinde buralarda gördüklerini anlatacaklar. Mersin adına şehitlerimize sahip çıktığımızı ve onlar için buralarda edinilen anılarla dualar etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Muhtarlarımız da bunun öncüsü olacaklar. Hedefimiz daha çok insanı buraya getirmek. Özellikle amacımız okullardaki başaralı çocuklarımızı buralara getirerek bizzat yerinde incelemeler yaptırmak. Bildiğiniz gibi Çanakkale'yi geçilmez kılan Nusret Mayın Gemisi'ni Cenab-ı Allah bize nasip etti. Terkedilmiş haldeki gemiyi müze haline getirdik ve dolayısıyla Mersin ve Çanakkale arasında bir gönül köprüsü de var. Bu ziyaretleri daha da geniş kitlelere yaymak, yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu bir vefa borcu ve vatanın hür ve bağımsız olabilmesi için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, ruhları şad olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Çanakkale ziyareti sırasında binlerce şehidin verildiği toprakları gezerek, duygu dolu anlar yaşayan muhtarlar, böyle bir gezinin yapılmasına vesile olarak ilk defa bu uygulamayı hayata geçirdiği için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a teşekkür ettiler. Değirmendere Mahalle Muhtarı Halit Ay, "Ben Burhanettin Kocamaz'ı da, odasını da hiç görmedim. Buna rağmen hiçbir ayrım yapmadan her zaman bizim yanımızda ve bizimle beraber. Kendisine böyle bir gezi düzenlediği için çok teşekkür ediyorum" dedi. Mükemmel bir gün geçirdiklerini dile getiren Yeniköy Mahalle Muhtarı İbrahim Tunçer, Çanakkale gezisini düzenleyen Başkan Kocamaz'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Güzelyayla Muhtarı Yasin Öz ise ecdatlarıyla buluştukları için duygulandıklarını ve mutlu olduklarını sözlerine eklerken, "Geçmişimizi bizlere yaşama fırsatı sunduğu için Başkan Kocamaz'a çok teşekkür ediyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ni de ziyaret eden muhtarlar, teknolojinin getirdiği yenilikler sayesinde o anı yaşarcasına tarihe tanıklık edebilme fırsatına erişerek, Çanakkale Savaşı sahnelerinin 3 boyutlu olarak anlatıldığı 11 canlandırma odasındaki sunum eşliğinde Çanakkale ruhunu bizzat yaşadı. Gezi kapsamında 621 muhtar, Çanakkale destanının yazıldığı toprakları ziyaret edecek.

(GD)



27.04.2017 10:06:00 TSI

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