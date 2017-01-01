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Kaymakam Türker Çağatay Halim: Simav'da 50 kilometre sıcak asfalt çalışması yapılacak



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 2017 yılı Nisan ayı muhtar ile istişare toplantısı düzenlendi.

Simav Kaymakamlık Makamı tarafından gerçekleştirilen toplantıda, İlçe Sağlık Teşkilatı, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bilgilendirme konuşmaları yapıldı. İlçe komisyonları ve Belediye Meclisine temsilci olarak katılacak Muhtarın belirlenmesi için yapılan seçimde, 38 oy alan Yağmurlar Köyü Muhtarı Mahmut Turgut oldu.

Eynal Kaplıcaları Firuze salonunda yapılan yemekli toplantıya, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, İlçe Özel İdare Müdürü Recep Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikci, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Güner, İl Genel Meclisi üyeleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Simav Kaymakamlığı tarafından aylık olarak yapılan Muhtarlar toplantısının Nisan ayı gündemindeki sağlık konulu bilgilendirme, eğitim hemşiresi Habibe Bulut tarafından yapıldı. Bulut, 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi' ile ilgili alınması gereken tedbirleri ve kene ısırmalarındaki ilk uygulamalar ile kanserde erken teşhisin önemini ve doğru antibiyotik kullanımını anlattı, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli mühendis Melek Tatlıdil Özdemir, Genç çiftçi destek projeleri hakkında bilgi verirken, Veteriner Hekim Ahmet Acun, Simav'da yetiştirilen büyük ve küçük baş hayvanlara yapılan aşılama istatistiklerini açıkladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikci, Simav İlçe genelinde toplam 749 öğrencinin TEOG sınavına girdiğini, sınavların ardından yapılacak olan tercihlerde ağırlıklı olarak meslek liselerinin tercih edilmesinin önemi ve gereğini anlattı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Mesleki eğitimin gelecek nesillerin iş bulması ve iş kurması açısından çok önemli olduğunu belirtti. Halim, "Kütahya merkez ilçe dahil olmak üzere, tüm ilçelerden daha fazla yatırım desteği alan Simav, önümüzdeki iki yıl içinde bir çok hizmeti aynı anda görecek. 2018 yılı itibariyle, Simav'da toplam 50 kilometre sıcak asfalt çalışması yapılacak" dedi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Büyük şehir hazırlığı içinde olan Kütahya'nın önemli bir ilçesi olarak, Simav'da yatırımlara devam edeceklerini ifade etti.

Yemek ikramı ile birlikte yapılan muhtar temsilcisi seçiminin ardından, toplantı sona erdi. (MEİ-EFE)



27.04.2017 10:09:18 TSI

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