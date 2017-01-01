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Sivas'ta Dekoratif Sanatlar Sergisi açıldı

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:02
Sivas'ta Dekoratif Sanatlar Sergisi açıldı
Sivas'ta Dekoratif Sanatlar Sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin uygulamalı dersler kapsamında hazırladıkları çalışmaların yer aldığı dekoratif sanatlar sergisi açıldı.
Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışında konuşan Vali Davut Gül, Sivas'ta çok zengin bir kültürel zenginlik olduğunu belirterek, "Selçuklu'dan, Osmanlı'dan günümüze kadar gelen eserler var. Dolayısı ile çıta yüksek olduğu için bu çıtayı tutturmak sizler için de bizler için de büyük zorluk ama inanıyorum ki sizler en iyisini yapmışsınızdır. Bu serginin hazırlanmasında başta rektörümüz olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hayırlı etsin." dedi.
Konuşmanın ardından Vali Gül ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Mimar Dekoratif Sanatlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Sergiyi gezen Gül, çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.
(UY-Y-)

27.04.2017 10:11:16 TSI
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