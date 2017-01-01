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Kaymakam Uzan, Köyleri Ziyaret Etti

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:26
Kaymakam Uzan, Köyleri Ziyaret Etti
Kaymakam Uzan, Köyleri Ziyaret Etti

(Fotoğraflı)

Galip Kılınç
MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Altınoluk, Akçakaynak, Keçiören, Toklular ve Değirmensuyu köylerinde ziyaret ederek vatandaşlarla biraya geldi.
Köy ziyaretlerine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Uzan ile birlikte ile birlikte Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ömer Altaş ve İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Uzan, köylerdeki sorunların tespiti ve ihtiyaçları yerinde görmek amacıyla ziyaretlerini sürdürerek köyleri ziyaretinde vatandaşlar tarafından samimi ve sıcak bir ilgiyle karşılandı. Kaymakamı Uzan, köy muhtarlarından köyleri hakkında bilgiler alarak, köy sakinleri ile sohbette etme imkânı buldu. Eksiklerin giderilmesi için imkanları dahilinde cami yapımına destek sunacaklarını söyledi. Köylerin ihtiyaçlarını yerinde görerek, çözüm noktasında neler yapılacağını beraberindekilerle masaya yatıran Uzan, köylere yapılacak olan yatırımları köylülerle paylaşıyor.
"Gidemediğin yer senin değildir"
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Uzan, "Gidemediğin yer senin değildir" sözünden hareketle kamu hizmetlerinin sunumunda kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların arasındaki iş birliği, güç birliği ve uyumunu sağlayan, tarımdan sağlığa, eğitimden yol yapımlarına, hayvancılıktan sulama alanlarına kadar köy sakinlerinin isteklerini dinleyerek köylere yönelik yatırım programları hakkında bilgiler verdi. Köy sakinlerinin istek ve ihtiyaçların en kısa sürede giderileceğini belirten Uzan, camiler konusunda imam ve muhtarlara hassas davranmaları gerektiğini, özellikle de Kur'an-ı Kerim'i öğretme hususunda çok sıkı çalışılması için talimatlar verdi. Uzan, "Çalışma arkadaşlarımızla birlikte köy ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek, ihtiyaç duyulan kamu yatırımlarını takip ediyoruz. Bu şekilde daha sağlıklı hizmet veriyoruz. Amacımız devletin hizmetlerini vatandaşın kapısının önüne kadar götürmek. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.
Çocukların durumunu, herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Kaymakamı Uzan, çocuklara çeşitli hediyeler vererek onlarla yakından ilgilendi. Devletin şefkatli elini küçük yüreklere de dokunduran şefkati ile dikkat çeken Uzan, çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirterek köy sakinleri ile vedalaştı.
(GK-ŞAK-Y)

27.04.2017 10:35:01 TSI
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