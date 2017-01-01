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Hayrabolu'da çiftçilere bilgilendirme toplantısı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir firma tarafından çiftçiler, organik bakteri ve canlı gübre konusunda bilgilendirildi.

Hayrabolu Ticaret Odasında düzenlenen toplantıda konuşan firma yetkilisi Mete Gökçadır, Önder Çiftçi Derneği ile beraber yaklaşık 350 dönüm alanda denemelerde bulunduklarını anlattı. Gökçadır, "Fotosentez bakterileri sayesinde bitkilerde fotosentezi hızlandırıyor, Fotosentez hızlanması sayesinde bitki gelişimini ve yaprak oluşumunu arttırıyor. uygun dönemde uygulanması halinde tahıl bitkilerinde kardeşlenmeyi arttırıyor, İçeriğindeki kalsiyum sayesinde bitkilerin gereksinim duydukları su ihtiyacını azaltır, tane olum dönemlerinde (süt olum, sarı olum, tam olum) bitki gelişimini destekler, tanelerde kalsiyum kaynaklı meydana gelebilecek kalibrasyon sıkıntılarını ortadan kaldırır, düzenli ve sağlıklı gelişim sağladığı için hastalıklara karşı olan direncini arttırıyor. Bu olumlu gelişmeler sonucunda verim ve kalitede artış sağlıyor" dedi.

Gökçadır, bu ürünler ile bölgede hem daha sağlıklı hem de daha verimli sonuçlar elde edeceğiz, böylelikle tarımda bölge için yeni bir dönemi başlatıyoruz. Dünya'da tarım konusunda gelişmiş birçok ülkede son 20 yıldır doğal çözümler tercih edilmekte ve mikro organizmalar ise başı çekmekte olduğunu belirtti.

Toplantıya, Hayrabolu Önder Çiftçi Derneği Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı, firma yetkilileri ve çok sayıda çiftçi katıldı.

(SK-MEF-Y)



27.04.2017 11:24:54 TSI

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