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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Batman merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:25
Batman merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY'ye yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Batman merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 4 eski polis memuru ile 1 astsubay yakalanarak gözaltına alınmıştır. FETÖ/PDY'ye yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Batman merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.
(MŞY-MP-Y)

27.04.2017 11:34:43 TSI
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