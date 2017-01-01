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Yayla yollarında yaz hazırlığı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi kış aylarında kar ve aşırı yağışlardan dolayı kapanan yayla yollarını ulaşıma açtı.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttüğü çalışmalarla, Gökbel-Çökele Yaylası ile Sarımut-Sülüklü-Gökbel bağlantı yolları ulaşıma açıldı.

Ayrıca kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Koçdavut-Sapadere-Seki-Tokar-Sögüt-Çamlıca yolu da vatandaşların hizmetine sunuldu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaz aylarının yaklaşması ile vatandaşların her hangi bir sorun yaşamamaları için gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek, "Yayla kültürü halkımızın geçmişten günümüze sürdürdüğü çok önemli bir gelenek. Vatandaşlarımızın yaşattığı bu kültüre en iyi şekilde katkı sağlamak için çalışanlarımızı sürdürüyoruz" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



27.04.2017 11:38:22 TSI

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