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Opera Bale günlerinde "Harem" balesi ile final

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:37
Opera Bale günlerinde "Harem" balesi ile final
Opera Bale günlerinde "Harem" balesi ile final

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Gaziantep Opera Bale Günleri, "Harem" adlı bale gösterimi ile sona erdi.
Gaziantep Opera Bale Günleri kapsamında sahne alan Ankara Devlet Opera ve Balesinin iddialı eserlerinden olan, ilk ve tek Türk bale gösterisi olma özelliğini taşıyan eser "Harem" Gaziantep'te sahne aldı.
Türk tarih ve kültürüne bale çalışmalarına yaptığı katkılarla tanınan Devlet Sanatçısı Merih Çimenciler tarafından 1998 yılında Osmanlı Devletinin 700.yılı sebebiyle klasik Türk müziği üzerine iki perdelik olarak tasarlanan ve 18 yıldır Devlet Opera ve Balesinin Türkiye'de kapalı oynayan eserlerinden "Harem" balesi, 1600 kişinin katılımıyla GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde izleyicilerle buluştu.
Dekor ve kostüm tasarımı Alexander Vasilliev, ışık tasarımı ise Tahsin Çetin imzasını taşıyan, Merih Çimenciler'in reji ve koreografisiyle yurt içi ve yurt dışında bir çok kez sahnelenen eser, izleyicilere dekor ve kostümleri ile Osmanlı Sarayını adeta yeniden yaşattı.
Eserde, Padişah rolünde İlhan Durgut, Gülbeden rolünde Özge Onat, Kösem Sultan rolünde Cansın İravul, Çeşmi Dil rolünde Güleycan Kocabey, Kemal rolünde Volkan Altunel, Ressam rolünde Kadir Okurer, Harem Ağası rolünde Uluç Aytan, Baş Cariye rolünde Ezgi Odabaşı, Yeniçeri Solist rolunde Kadir Okurer ve iki cellet rollerinde Ertuğrul Bolat ve Mert Türkoğlu sahne aldı.
Osmanlı usül müziğinin çağdaş bale yorumuyla birleştiği TRT ile Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından oluşan orkestranın yer aldığı eserde, piyanist Erkan Yüksel, ney sanatçısı Uğur Onuk, kudüm sanatçısı Aygün Altınbaş, kanun sanatçısı Cüneyt Kırşan, keman sanatçısı Ahmet Dinleyen, Timpani'de Yalçın Baygın ve Bateri'de Tansu Karpınar birbirinden etkileyici müziklerle Ankara Devlet Opera ve Balesi bale sanatçılarına eşlik ettiler."Dök Zülfünü Meydana Gel", "Nihavent Longa", "Gelse O Şuh Meclise", "Naz u Tegafül Eylese", "Vücud İkliminin Sultanı Sensin", "Yine Bir Gülnihal", "Gel Gidelim Göksu'ya", "Suzidil Saz Semaisi" gibi Osmanlı usul müziğinden seçmeler sunuldu.
Günümüze kadar yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu tüm temsillerde seyirciden büyük ilgi gören, ülkemizi başta Shanghai Expo, Dortmund Staatsoper olmak üzere pek çok ülkede başarıyla temsil eden Harem, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Sait Halim Paşa Yalısı gibi tarihi mekanlarda sahnelenen ilk Türk balesi olurken, 21. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivalinde de sahneye taşıdı.
GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleşen bale gösterimi, Vali Vekili Alaaddin Serdar Polat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı Fikret Murat Tural, Protokol üyeleri, Dernek Başkanları, Stk'lar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.
Gösteri sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ve Vali Vekili Alaaddin Serdar Polat tarafından sanatçılara buket çiçek takdim edildi.
(SD-OE-Y)

27.04.2017 11:46:17 TSI
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