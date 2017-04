YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 30 yıldır pamuk şeker yapıyor

Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, çocuklar pamuk şekerini sevdi. 30 yıldan bu yana pamuk şekeri yapan Bayram Demirel'de, bayramlarda ve düğünlerde satış yaptığını anlattı.

Burhaniye'de 48 yaşındaki Bayram Demirel, 30 yıldan bu yana seyyar tezgahında pamuk şekeri yaparak geçimini sağlıyor. Şehit Turhan Bayraktar Parkında pamuk şeker üreten Bayram Demirel'in ürünleri çocukları sevindirdi. Şeker ve gıda boyasının dışında herhangi bir katkı maddesi kullanmadığını anlatan Demirel, işini severek yaptığını söyledi. Pamuk şekeri yiyen çocuklar da, çok sevdiklerini söyledi. Pamuk şekeri yiyen çocuklardan Emre Karakoç, "Pamuk şekeri çok severim. Babam da her zaman böyle gördükçe alır. Bu günde severek yiyorum."dedi. Hüseyin Tuğra da, "Pamuk şekeri çok seviyorum. Atamdan armağan. Yapanlara teşekkür ediyorum" dedi. Arda Ürer ise, "Ben bu gün pamuk helvayı aldım. Çok sevdim. Her gün yemek istiyorum. Herkese tavsiye ederim" dedi. Hürriyet Ortaokulu Müdürü Karanfil Bilgin de "Pamuk helva bizim çocukluğumuzda sevdiğimiz bir şey. Bunu yaşatanlara teşekkür ediyorum" dedi. Ekmeğini pamuk şekerden kazandığını anlatan Bayram Demirel de, "30 yıldan beri yapıyorum bu işi. Evimi, bundan geçindiriyorum. İçinde sadece şeker ve gıda boyası vardır. Çocuklar çok seviyor. Yanında, Osmanlı şekeri ve petek helvada satıyoruz. Çocukları sevindirmek için 30 yıldan beri bu işi devam ettiriyorum. Her yerde düğünlerde bayramlarda üretip satıyorum" dedi. Yaren İlhan ise, "Bende Bayram ağabeye yardım ediyorum. Gerçekten çok güzel bir gündü. Çocukları mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Her zaman, onlara yardım etmek bizi eğlendiriyor, sevindiriyor" dedi.

27.04.2017 12:31:45 TSI

