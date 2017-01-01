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ZEKA'nın projesiyle kalifiye elemanlar yetişecek

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:36
ZEKA'nın projesiyle kalifiye elemanlar yetişecek
ZEKA'nın projesiyle kalifiye elemanlar yetişecek

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) yetkilileri Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) aylık meclis toplantısına katılarak, Zafer-IN Projesi hakkında detaylı bilgiler sundu.
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın aylık Meclis toplantısında Meclis üyelerine ZEKA'nın sunduğu ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmeti projesi tanıtıldı. Zafer-IN ismiyle TR 33 Kalkınma Bölgesi'nde uygulanan, KOBİ'lerdeki işveren ve çalışanların kapasitelerinin geliştirilmesi, bölgesel aktörlerin iş gücü piyasasında aktif rol almasını sağlamak amacıyla ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetinin sunulduğu proje hakkında ZEKA Bölgesel Kalkınma Uzmanı Ethem Erdal Keçe, Takım Lideri Peter Wilson, Genel Sekreterlik personeli Sema Öztuğcu ve Manisa Yatırım Destek Ofisi Yetkilisi Buket Kaner Çelikel katıldı.
Toplantıda proje ile ilgili bilgi veren Bölgesel Kalkınma Uzmanı Ethem Erdal Keçe, "Proje ile bölgedeki işgücünün değişen ve dönüşen ekonomik yapıya uyum sağlaması amacıyla üniversiteler, İş-Kur il müdürlükleri, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri ve sendikalar ortaklığında sektör bazlı insan kaynakları politikalarının ortaya konulması ve bu çerçevede bölge illerindeki ilgili aktörlerin eğitilmesi hedeflenmektedir. Bölgedeki sektörel ve mesleki eğilimler ile ihtiyaçlar tespit edilecek, kurulacak merkez bünyesinde ihtiyaç duyulan sektör ve alanlardaki işgücü arzının sağlanması için gerekli analizler gerçekleştirilecek. İşverenlerin, bölgedeki kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının farkındalıkları arttırılacak. İşverenlere ihtiyaçlarına göre işletmelerin üretim kapasitelerini ve kalitesini arttırmayı hedefleyen Yalın Üretim Programı, beyaz ve mavi yakalıların liderlik becerilerinin geliştirilmesi, motivasyonlarının arttırılması, çalışanlar için katılımcı ve etkileşimli bir üretim ortamı yaratılmasını hedefleyen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı gibi mesleki beceri geliştirme programlar uygulanıyor. Bu programlar kapsamında Avrupa ile aynı standartlarda daha az maliyetle daha verimli çalışma sağlanmış olacak." dedi.
TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel ise konuyla ilgili yaptığı konuşmada, "Hepimiz farklı sektörlerde faaliyet gösteriyoruz. İşimiz gereği farklı alanlarda ihtiyaçlarımız olabiliyor. Ancak oda olarak yapmış olduğumuz sektör ziyaretlerinde görmüş olduğumuz en önemli açık kalifiye elaman konusudur. Bu nedenle bu eğitimler sonrasında işveren ve işçi bütünlüğü sağlanarak çalışanlardan daha fazla verim alınması mümkün olabilir. Ayrıca bu eğitimler sayesinde çalışma tekniklerimizi geleneksel yöntemlerden çıkarıp, daha gelişmiş yöntemler haline getirebiliriz" ifadelerini kullandı.
(BA-SC)

27.04.2017 12:45:12 TSI
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