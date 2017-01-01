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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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9. Fermalı Av Köpekleri yarışması hafta sonu yapılacak

27 Nisan 2017 Perşembe, 13:20
9. Fermalı Av Köpekleri yarışması hafta sonu yapılacak
9. Fermalı Av Köpekleri yarışması hafta sonu yapılacak

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Adapazarı Belediyesi, hafta sonu 9. Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışmasını düzenlemeye hazırlanıyor. Yarışmaya Sakarya ve ilçelerinin dışında her ilden avcılar da katılabilecek.
Adapazarı Belediyesi 9. Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması 30 Nisan Pazar günü Bileciler Köyü Merası'nda 08.00-19.00 saatleri arasında yapılacak. Yarışma genç-yetişkin köpekler, İngiliz ırkları- Kontinental ırkları şeklinde iki kategoride yapılacak. Yetişkinlerin 16 ayın üzerinde olması şartı arandığı yarışmanın elemeleri araziye salınmış bıldırcın ve keklik ile yapılacak. Yarışmada arama stili, fermada bekleme, sahibi ile koordinasyonu gibi özellikler değerlendirilecek.
Her yarışmacının yanında köpeğinin aşılarının yapıldığını gösteren kimlikleri bulunması zorunlu tutulduğu yarışmada, finale kalmak için her köpeğin 10 dakikada kuşu bulması ve kuşa ferma vermesi gerekecek. Baraj puanını toplayan köpekler finale çıkmaya hak kazanırken, ferma vermeyen ve silahtan korkan köpekler yarışmadan elenecek. Katılımın yoğun olduğu yarışmada kaydı olmayan köpekler de, kriterleri sağladıkları takdirde yarışmaya katılabilecekler.
(RŞ-GY-Y)

27.04.2017 13:27:35 TSI
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