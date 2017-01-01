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Katı atıklar planlı bir şekilde toplanacak



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, öncelikle 5 ilçedeki (Ahmetli, Saruhanlı, Turgutlu, Yunusemre ve Şehzadeler) daha sonra diğer 12 ilçedeki çöplerin Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesis'ne nasıl taşınacağına yönelik ilk toplantıyı Yunusemre ve Şehzadeler Belediyesi planlama toplantısı yaptı.

Manisa'nın belediyecilik tarihinin en büyük yatırımı olan ve kentin 40 yıllık çöp sorununu çözecek Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde son noktaya gelindi. İlçe belediyelerinin topladığı çöplerin Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne ulaştırılmasının planlanması amacıyla düzenlenen toplantı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım'ın makamında gerçekleştirildi. Şehzadeler ve Yunusemre Belediyelerinin yetkililerinin katıldığı toplantı da Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne taşınacak çöplerin nasıl yapılacağı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



"Tüm çabamız, temiz ve yaşanabilir Manisa için"

Toplantıyla ilgili bilgiler aktaran Ertuğrul Yıldırım, "Manisa'ya Sayın Başkanımız Cengiz Ergün'ün liderliğinde kazandırdığımız Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde artık ilçelerden gelecek atıkların planlamasını yapma noktasına geldik. İlk olarak Şehzadeler ve Yunusemre Belediyelerinin yetkilileriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduk. Daha sonra diğer ilçelerde kuracağımız Katı Atık Transfer İstasyonu'nda toplanan çöplerin taşınması noktasında yetkililerle bir araya geleceğiz. Tüm çabamız, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza temiz ve yaşanabilir bir Manisa bırakmak için" diye konuştu.

(SC-Y)



27.04.2017 13:43:47 TSI

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