27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Katı atıklar planlı bir şekilde toplanacak

27 Nisan 2017 Perşembe, 13:35
Katı atıklar planlı bir şekilde toplanacak
Katı atıklar planlı bir şekilde toplanacak

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, öncelikle 5 ilçedeki (Ahmetli, Saruhanlı, Turgutlu, Yunusemre ve Şehzadeler) daha sonra diğer 12 ilçedeki çöplerin Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesis'ne nasıl taşınacağına yönelik ilk toplantıyı Yunusemre ve Şehzadeler Belediyesi planlama toplantısı yaptı.
Manisa'nın belediyecilik tarihinin en büyük yatırımı olan ve kentin 40 yıllık çöp sorununu çözecek Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde son noktaya gelindi. İlçe belediyelerinin topladığı çöplerin Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne ulaştırılmasının planlanması amacıyla düzenlenen toplantı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım'ın makamında gerçekleştirildi. Şehzadeler ve Yunusemre Belediyelerinin yetkililerinin katıldığı toplantı da Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne taşınacak çöplerin nasıl yapılacağı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

"Tüm çabamız, temiz ve yaşanabilir Manisa için"
Toplantıyla ilgili bilgiler aktaran Ertuğrul Yıldırım, "Manisa'ya Sayın Başkanımız Cengiz Ergün'ün liderliğinde kazandırdığımız Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde artık ilçelerden gelecek atıkların planlamasını yapma noktasına geldik. İlk olarak Şehzadeler ve Yunusemre Belediyelerinin yetkilileriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduk. Daha sonra diğer ilçelerde kuracağımız Katı Atık Transfer İstasyonu'nda toplanan çöplerin taşınması noktasında yetkililerle bir araya geleceğiz. Tüm çabamız, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza temiz ve yaşanabilir bir Manisa bırakmak için" diye konuştu.
(SC-Y)

27.04.2017 13:43:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yunusemre Belediyesi ilçedeki 10 okula spor alanı yapacak
YEREL

YUNUSEMRE BELEDİYESİ İLÇEDEKİ 10 OKULA SPOR ALANI YAPACAK
Bozuk olan Çamlık yolu yenilendi
YEREL

BOZUK OLAN ÇAMLIK YOLU YENİLENDİ
Selimşahlar yeni parkıyla güzelleşti
YEREL

SELİMŞAHLAR YENİ PARKIYLA GÜZELLEŞTİ
ZEKA'nın projesiyle kalifiye elemanlar yetişecek
YEREL

ZEKA'NIN PROJESİYLE KALİFİYE ELEMANLAR YETİŞECEK
Öğrencilerden okul bahçesinde estetik çalışma
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN OKUL BAHÇESİNDE ESTETİK ÇALIŞMA
Selendi'de TEOG maratonu sona erdi
YEREL

SELENDİ'DE TEOG MARATONU SONA ERDİ
Salkım güvesine Japon tuzaklı önlem
YEREL

SALKIM GÜVESİNE JAPON TUZAKLI ÖNLEM
Damperi açık kalan kamyon trafik levhalarına çarptı
YEREL

DAMPERİ AÇIK KALAN KAMYON TRAFİK LEVHALARINA ÇARPTI
Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA TUTUKLAMA
Şırnak'taki terör operasyonu
YEREL

ŞIRNAK'TAKİ TERÖR OPERASYONU
Savaştıkları toprakları 43 yıl sonra ziyaret ettiler
YEREL

SAVAŞTIKLARI TOPRAKLARI 43 YIL SONRA ZİYARET ETTİLER
Mehmetçik Vakfına 3 evini bağışladı
YEREL

MEHMETÇİK VAKFINA 3 EVİNİ BAĞIŞLADI

Turgutlu Kent Müzesi öğrencilere anlatıldı
YEREL

TURGUTLU KENT MÜZESİ ÖĞRENCİLERE ANLATILDI
Salihlili öğrenciler projelerini tanıttı
YEREL

SALİHLİLİ ÖĞRENCİLER PROJELERİNİ TANITTI
Salihli OSB, Nisan ayı toplantısı
YEREL

SALİHLİ OSB, NİSAN AYI TOPLANTISI
Play-Out maçı Turgutlu'da oynanacak
YEREL

PLAY-OUT MAÇI TURGUTLU'DA OYNANACAK
Çepnidere Mahallesine ıslah çalışması
YEREL

ÇEPNİDERE MAHALLESİNE ISLAH ÇALIŞMASI
MASKİ'den 5 kilometrelik terfi hattı
YEREL

MASKİ'DEN 5 KİLOMETRELİK TERFİ HATTI
Yunusemreli üreticiye bağcılık eğitimi
YEREL

YUNUSEMRELİ ÜRETİCİYE BAĞCILIK EĞİTİMİ
Akhisar'da minik kramponlar hünerlerini sergiledi
YEREL

AKHİSAR'DA MİNİK KRAMPONLAR HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
MAGİAD &quot;Dünya Devleri&quot; etkinliğine hazırlanıyor
YEREL

MAGİAD "DÜNYA DEVLERİ" ETKİNLİĞİNE HAZIRLANIYOR
Akpınar tesisinde kapasite yükseltmesi
YEREL

AKPINAR TESİSİNDE KAPASİTE YÜKSELTMESİ
Aşı sayesinde 13 hastalıktan korunmak mümkün
YEREL

AŞI SAYESİNDE 13 HASTALIKTAN KORUNMAK MÜMKÜN
TEİAŞ enerji sektörüne kalifiye eleman yetiştiriyor
YEREL

TEİAŞ ENERJİ SEKTÖRÜNE KALİFİYE ELEMAN YETİŞTİRİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerler
YAŞAM

KIYAMET ÇUKURU DİYORLAR AMA İŞTE İŞİN ASLI!

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 11 ülkeye sattı, yenilerini yaptı!
  • 4 Ünlü şarkıcının klasik arabası