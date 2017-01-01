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KÜSİ planlama ve geliştirme kurulu toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı Muş Valisi Seddar Yavuz başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Seddar Yavuz, istihdam sağlayacak çalışmalara önem verildiğini söyledi. Bu kapsamda İstanbul'da 2 firmayla görüşmeleri olduğunu belirten Vali Yavuz, "Haziran ayı içerisinde ilimizde yeni istihdam sağlayacak bu firmalara Sungu'daki Tekstilkentteki binaları teslim edeceğiz. Ayrıca güneş sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir başka firma da yakın zamanda istihdam edeceği 20 kişilik personeli eğitime alacak ve zamanla 500 Muşlu hanım kardeşimize iş imkanı olacaktır. Buradaki yatırımlar ile ilgili olarak işyeri taşımacılığından ziyade yeni istihdam olacak işletmelere öncelik tanımanın avantajlı olduğunun bilinmesini isterim. Bu konuda titiz bir çalışma yapmaktayız" dedi.

Kentte yatırım yapmak isteyenlerin teşvik edilmesi gerektiğine vurgu yapan Vali Yavuz, "Çünkü Doğu ve Güneydoğudaki en güvenilir il Muş'tur. Bu da iş adamları açısından önemli bir avantajdır. Bu konuda hep birlikte bir ekip olarak hareket etmeliyiz. Bu takım ruhunu asla bozmayalım. Önemli bir konuyu daha sizlerle şimdiden paylaşmak istiyorum. 16-17 Mayıs tarihlerinde şahsi talimatım üzerine Muş Ovası Çalıştayı Toplantısı planladık. Çünkü ovanın sulamaya açılmadan, burada yapılacak çalışmaların görüşüleceği bu çalıştayın çok önemli olduğu kanaatindeyim. Üniversitemizde yapacağımız çalıştay için belediyemizin, kamu kurum kuruluşlarımızın, STK'larımızın elinden geleni yapacağına inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Muş lalesi ve Muş üzümü'nün tescil edilmesi, ilin jeotermal kaynaklar ile doğal taş rezervlerinin araştırılması, sanayi sektörüne yönelik sorunlar ve çözüm önerileri ile Malazgirt ilçesindeki TARMİSS'de faaliyet gösteren firmalara yönelik yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

(NA-ŞAK-Y)



27.04.2017 14:38:14 TSI

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