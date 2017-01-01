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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Kadınlara sağlık taraması

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:11
Kadınlara sağlık taraması
Kadınlara sağlık taraması

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Karesi Belediyesi'nin kadınlara yönelik düzenlediği sağlık taraması ve kadın farkındalık eğitimleri Kocaavşar'da yapıldı.
Kadınların sosyal hayata katılması ve kadın istihdamının arttırılması konusunda bir çok çalışmaya imza atan Karesi Belediyesi'nin kadınlara yönelik düzenlediği sağlık taraması ve kadın farkındalık eğitimleri sürüyor. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ile birlikte gerçekleştirilen eğitimler Kocaavşar Mahallesi'nde devam etti.
Sağlık taraması kapsamında kadınların şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldı, boy ve kilo endeksleri hesaplandı. Ayrıca kadınlara 'kadın kanserleri' konusunda eğitimler verildi.
Sağlık taramaları ve farkındalık eğitimleri Yeniköy ve Şamlı'da da gerçekleştirilecek.
(TS-

27.04.2017 15:20:29 TSI
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