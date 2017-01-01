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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Teoriden Pratiğe Suriyeli Sığınmacı Krizi ve Yerel Aktörler Çalıştayı

27 Nisan 2017 Perşembe, 16:10
Teoriden Pratiğe Suriyeli Sığınmacı Krizi ve Yerel Aktörler Çalıştayı
Teoriden Pratiğe Suriyeli Sığınmacı Krizi ve Yerel Aktörler Çalıştayı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Teoriden Pratiğe Suriyeli Sığınmacı Krizi ve Yerel Aktörler Çalıştayı gerçekleştirildi.
Rektörlük Konferans Salonunda açılış programıyla başlayan çalıştaya, Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Rektör Vekili Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, 7 Aralık üniversitesinden ve konuk üniversitelerden çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sinevizyon gösterisinin ardından programın konuşmalar bölümüne geçildi. Açılış konuşmasını Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Ruhat Yaşar'ın yaptığı programda, Rektör Vekili Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu da bir konuşma gerçekleştirdi.
Verilen kokteylin ardından çalıştayın oturumlar bölümüne geçildi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Amfisinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilen programın ilk oturumunda "Yardım Faaliyetlerinin Siyasi Boyutu" ve "Göçün Toplumsal Boyutu ve Uluslararası Mülteci Politikalarında Dönüşüm" başlıklı konular, 2. oturumda ise "Yöre Halkının Suriyeli Sığınmacılara Bakışı", "Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sorunu", "Sığınmacı Kadınlar ve Çocuklar" konuları ele alındı. Konuların değerlendirilmesi ve kapanış konuşması ile program sona erdi.
(MAD-Y)

27.04.2017 16:19:13 TSI
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