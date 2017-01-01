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Melikgazi Belediye sınırları içerisindeki 28 mezarlıkta çevre düzenleme çalışması



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mezarlıklarda yapılan çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, belediye sınırları içerisinde bulunan 28 mezarlıkta bu çalışmanın devam ettiğini söyledi.

Mezarlıkların bakım, onarım ve çevre düzenlemesi için geçtiğimiz günlerde yapılan ihalenin ardından 28 mezarlıkta çalışmaların devam ettiğini ve mezarlık içerisindeki ağaçların sulanması için sulama tesisatları döşendiği, yürüyüş yollarının baskı asfalt yapıldığını ve otların temizlendiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, "Öncelikle bu mezarlarda yatan bütün geçmişlerimize rahmet diliyoruz. Ölüsüne saygısı olmayanın dirisine saygısı olmaz anlayışı doğrultusunda Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 28 mezarlığımız ile ilgili çevre düzenleme çalışmalarımız sürüyor. Mezarlıklarımızı daha rahat ziyaret edilebilir ve geçmişimize yakışır bir şekilde dizayn ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Ramazan Bayramı öncesinde çalışmaların tamamlanacağını ve vatandaşların rahatlıkla mezarlık ziyaretlerini yerine getirebileceklerini kaydetti.

(TB-SK)



27.04.2017 16:33:04 TSI

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