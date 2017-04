YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çerçioğlu; "Arapapıştı Kanyonu dünyanın 8. harikası olacak"

- 6 kilometre uzunluğunda ve 380 metre yüksekliğindeki Arapapıştı Kanyonu turizme kazandırılacak



AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan Kemer Barajındaki Arapapıştı Kanyonunu kaptan koltuğuna oturduğu tekneyle dolaştı. Çerçioğlu, Arapapıştı Kanyonun dünyanın 8'inci harikası olacağını belirtti.



Bozdoğan Kemer Barajındaki Arapapıştı Kanyonu, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yerli ve yabancı turizme açılacak. Büyükşehir belediyesinin satın aldığı iki adet katamaran tekne ile turistler bu doğa harikasını gezebilecek. Bugün gerçekleşen tanıtım turunda teknenin kaptan koltuğuna oturan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 6 kilometre uzunluğunda ve 380 metre yüksekliğindeki Arapapıştı Kanyonu projesini tanıttı.



Kanyon içindeki doğal mağaralardan kaya mezarı ve gizli manastıra kadar bugüne kadar bakir kalmış tarihi alanların turizme açılacağını belirten Başkan Çerçioğlu, "Arapapıştı Kanyonu Ekoturizm Projesinde aldığımız 2 adet katamaran tekneyle turistleri kanyonda gezdireceğiz. Böylece keşfedilmemiş kanyonu hem dünya tanıyacak hem de Kemer Barajı havzasında yaşayan vatandaşlarımız ek gelir elde edecek. Burası dünyanın 8'inci harikası olacak. Zaten, Büyükşehir Belediyesi olarak 2 tane katamaran teknemizi aldık ve bunlar için bir de iskele yaptık. Şimdi gezi güzergahımızı belirliyoruz. Güzergahta 5-6 farklı yürüyüş alternatifleri de olacak. Bunları kitapçık haline getirip ulusal ve uluslararası alanda dağıtacağız. Ciddi anlamda kentimizi, bölgemizi tanıtmış olacağız" diye konuştu.



Şehrin ekonomisinin gelişmesi için ilgili kurumlara her türlü destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Başkan Çerçioğlu, "Kuşadası Rehberler Odası ile beraber bir çalışma içine girme kararı aldık. Turizm denince akla illa deniz, kum, güneş gelmemeli. Aydın, 22 tane ören yeri, Bozdoğan Kemer Barajı ve Arapapıştı kanyonu ile kültür ve doğa turizmi açısından şanslı bir il. Turizmde illa Kuşadası veya Didim'e sıkışıp kalmak zorunda değiliz ve bunun için elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz" dedi.



Mağaralara Tekneli Gezi

Kanyona doğa yürüyüşlerinin de yapılabileceğini kaydeden Çerçioğlu, "Su seviyesinin inmesiyle ortaya çıkan Sıra inler mağaralarına teknelerle girilip bölgemizin tarihi ve doğal güzellikleri tüm dünyaya tanıtılacak. Bu alan bir an önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir an önce koruma altına alınmalı. Kanyon da yaban hayatı ve bugüne kadar gön yüzüne çıkmamış tarihi yapılar var. Bu zenginlikler kaybolmadan koruma altına almalıyız" şeklinde konuştu.

Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın ile birlikte proje üzerinde çalıştıklarını kaydeden Çerçioğlu, şöyle konuştu: "Projeyle ilgili daha önce çalışma arkadaşlarımız ile birlikte kanyonda balıkçı tekneleri ile ilgili geziler düzenledik. Bu gezilerde teknelerle nerelere kadar gelinebileceğini tespit etmeye çalıştık. Yine bu teknik gezi sırasında suların çekilmesiyle tarihi bir yapı gördük. Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden yardım istedik. Arkeologların yaptığı araştırmada buranın M.Ö. 500 yıllarında yapılmış bir Pers kaya mezarı olduğu tespit edildi. Bu kaya mezarının bir benzeri daha önce hiç bulunmamış. Bu bölge içinde bu kaya mezar çok önemli bir tarihi bulgu olduğunu düşünüyoruz. Bu tarihi zenginliği de dünya mirasına kazandırdığımız için çok mutluyuz"



Başkan Çeçrioğlu'nun tanıttığı proje kapsamında atılacak adımlar ise şu şekilde sıralandı: Toplam 6 kilometre uzunluğunda ve 380 metre yüksekliğindeki Arapapıştı Kanyonu için gezi güzergahı belirlenecek. Belediyenin kurduğu iskeleden 2 katamaran tekneye binilerek kanyonda geziye çıkılacak. Belirli noktalarda kamplar kurulabilecek. Yürüyüş yapmak isteyenler için 5-6 farklı güzergah oluşturulacak. Geziler sırasında kaya mezarı, doğal oluşumlar, Körteke Kalesi ve Büyük İskender'in yaptırdığı köprü, sarnıç ve kule kalıntıları gibi noktalar hakkında bilgiler verilecek. Tarihi alanlar, gezi noktaları ve kamp alanları kitapçık haline getirip yurtiçi ve yurtdışında dağıtılacak.

