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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Sokak hayvanları için yapılan çalışmalar öğrencilerle paylaşıldı

27 Nisan 2017 Perşembe, 19:03
Sokak hayvanları için yapılan çalışmalar öğrencilerle paylaşıldı
Sokak hayvanları için yapılan çalışmalar öğrencilerle paylaşıldı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik sokak hayvanları konusunda etkinlik düzenledi.
Süleymanpaşa Belediyesi veteriner hekimleri tarafından Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine 5199 sayılı Kanun ile belediyelerin sorumlulukları, bakımı yasak ve tehlikeli köpek ırkları ve cezai işlemler hakkında bilgi verildi. 400'e yakın su kabı yerleştirilerek sıcak günlerde sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlandığını belirten yetkililer, 25 adet kedi evi kurulduğunu, geri dönüşüm malzemesinin atılması ile çalışan 4 adet mamamatik alınıp yerleştirildiğini, 6 adet otomatik su dolumu yapan su kabı hizmete sunulduğunu anlattılar. Veteriner hekimleri, ayrıca 4 adet sabit beslenme odağı ile soğuk günlerde şehrin çeşitli yerlerine kuru mama bırakılarak beslenme noktaları oluşturulduğunu, binin üzerinde geçici bakım evini ziyaret eden öğrenciye hayvan sevgisinin aşılandığını, afiş broşür ile bilinçlendirme çalışması yapıldığını, 350-400 sahipsiz ya da sokağa bırakılmış sokak hayvanının sahiplendirildiğini ifade ettiler.
(HLD-Y)

27.04.2017 19:11:34 TSI
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