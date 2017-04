YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Rektör Elmas öğrencilerin sorularını yanıtladı

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Genç KADEM'in düzenlediği "Öğrenciler Soruyor Muzaffer Elmas Cevaplıyor" başlıklı söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. SAÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşide Rektör Elmas, öğrencilerden gelen sorulara yanıt verdi.

Söyleşiye kendi eğitim hayatından örnekler vererek başlayan Prof. Dr. Elmas, "İstanbul Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimimi tamamladıktan sonra Sakarya'ya geldim ve burada araştırma görevlisi olarak göreve başladım. Başarılı bir yüksek lisans ve doktora eğitimi ile birlikte Sakarya Üniversitesi'nde akademisyenlik hayatım başladı. Size tavsiyem, öğrencilik veya akademisyenlik döneminizde yaptığınız işi en iyi yapmaya çalışın" dedi.



"Bütün bölümlerimizi akredite edeceğiz"

Üniversitelerin eğitim, öğretim, araştırma, proje ve toplumla ilişkiler konularında üç temel görevinin bulunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Elmas, "Eğitim-öğretimde akreditasyon çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye'de tüm bölümleri akredite olan ilk üniversite olacağız. Kurumsal değerlendirmeyle ilgili çalışmalar yaptık. Eğitimde en kritik nokta olan akademisyen ile öğrenci arasındaki etkileşimden doğacak sonuca odaklanıyoruz. Biz sınıf içerisinde derslerimizi öyle bir planlamalıyız ki sonunda öğrenci, dersler dışında farklı yetkinlikler de kazanabilsin. Bu konunun nasıl yapılabileceği ile ilgili eğitim fakültemiz çalışmalar yürütüyor" diye konuştu.



"Yabancı dil eğitimi zorunlu olacak"

Gelecek dönemde yabancı dil eğitimine önem vereceklerini ifade eden Elmas, Sakarya Üniversitesi'nin yapılan her dış değerlenmelerden başarılı bir sonuç aldığını, değerlendirmelerde zayıf yönün yabancı dil olarak ortaya çıktığını, bunun için de çalışmalara hız verdiklerini anlattı. Rektör Elmas, "Üniversitemize her yıl 7 bin öğrenci geliyor. Bu öğrencileri eğitim-öğretim yılı başında okuma, dinleme ve bilgi olmak üzere üç alanda sınava tabi tutacağız. Sınavdan yeterli notu alanlar bizim yabancı dil derslerine devam edecekler. Geçemeyenler ise şu anda okutulan B1 seviyesine çıkaracağımız İngilizce dersini alacak. Öğrenci dört yıl boyunca bu sınavlara girecek, sınavları geçemeyen mezun olamayacak. Ayrıca her fakültede yabancı dil merkezleri kuracağız. Mevcut öğrencilerimizden isteyenler bu kurslarımıza da katılabilecek" şeklinde konuştu.

Etkinliğin sonunda Genç KADEM çalışanları Rektör Prof. Dr. Elmas'a çiçek takdim etti.

