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"Matematiğin gözünden IMAGINARY" uluslararası gezici sergisi

28 Nisan 2017 Cuma, 10:58
"Matematiğin gözünden IMAGINARY" uluslararası gezici sergisi
"Matematiğin gözünden IMAGINARY" uluslararası gezici sergisi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - "Matematiğin gözünden IMAGINARY" uluslararası gezici sergisi, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Adana, Ankara ve Bursa'da açılan toplam yedi serginin ardından Eskişehir'de katılımcısıyla buluşuyor.
Sergi, 1-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezinde ve Türk Matematik Derneği öncülüğünde, İstanbul Matematiksel Bilimler Merkezinin bilimsel danışmanlığı ile gerçekleştirilecektir. Yapılan açıklamada, "Matematiğin gözünden IMAGINARY", 21. yy interaktif öğrenme teknolojilerini kullanan çoklu zekayı ve yeni ilişkilendirme biçimlerini harekete geçiren olağanüstü bir deneyim. Sergide dokunmatik ekranlarda deneyimlediğiniz her şeyi evinize gidince ücretsiz olarak bilgisayarlarınıza indirebiliyor, hatta açık kaynaklar sayesinde dilerseniz kendi mini sergilerinizi okullarınızda da oluşturabiliyorsunuz.
Dünyada, 35'i aşkın ülkede, 170'den fazla ücretsiz sergi ile 1,5 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaşan, 18'den fazla dilde içerik ve 15 GB üzerinde açık kaynak etkileşimli matematik içeren 'IMAGINARY, açık matematik' ağına Türkçe ulaşabilirsiniz. "IMAGINARY- açık matematik" Oberwolfach Matematik Araştırma Enstitüsü tarafından oluşturulmuş ve dünyanın her yerinden işbirlikleriyle günden güne gelişen, genişleyen etkileşimli ve dinamik bir internet platformu Boğaziçi Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi öğrencileri tarafından Türkçeleştirildi ve güncelleniyor.
Gezici sergileri Anadolu Üniversitesi Matematik Bölümünden rehberler eşliğinde okulunuzla birlikte gezebileceğiniz gibi, sergilere bireysel olarak da katılabilirsiniz. Grup katılımları için randevu detaylarını metnin en altında bulabilirsiniz.
Daha önceki sergilere ait çok sayıda görsel, haber linki, röportajlar ve ödüllü yarışma soruları içeren, gönüllü öğrenciler tarafından sürekli güncellenen Facebook sayfamıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

"Sergide neler var"
Dünyada gezen benzerleri incelenerek İstanbul'da tamamen yeniden üretilen sergide, iki büyük dokunmatik ekranda Surfer ve Cinderella programlarını deneyebiliyor, kendi matematik objenizi oluşturarak aynı anda yazıcıdan çıktısını alabiliyorsunuz. Cebirsel yüzeyleri hesaplayan ve gösteren SURFER programı ile form ve formül arasındaki ilişki hakkında etkileşimli bir biçimde deneyim kazanabiliyor, basit denklemler yazarak estetik şekiller oluşturabilirsiniz. CİNDERELLA programı ise simülasyon, düzensizlik, simetri gibi konuları eğlenceli yolla birleştiren etkileşimli uygulamaların bir derlemesi. Öklid- dışı geometri, fraktallar, ya da simetri grupları gibi farklı biçimlerdeki geometrik inşaları kolayca yaratabilir, ayrıca kütleler, elektrik yükleri, alanlar kullanarak sanal fizik simülasyonları da yapabiliyorsunuz.
MORNAMENTS programında 17 simetri grubundan birini seçerek kendi simetrik motiflerinizi oluşturup, geometrik özelliklerini keşfedip, döndürme ve merkezleriyle yansıma eksenlerinin iç yapısını inceleyebiliyorsunuz. Yeryüzü Küresi, yeryüzünden kâğıda giden çeşitli harita izdüşümlerini karşılaştıran bu modül, şeklin bozulmasının ne demek olduğunun ve mükemmel haritanın neden var olamayacağının hissini vermeye çalışır. Daniel Ramos tarafından tasarlanmış olan program "Yeryüzü Gezegeninin Matematiği 2013" yarışmasında birincilik ödülü almıştır. Sergide aynı zamanda uluslararası matematikçiler ve sanatçılar tarafından oluşturulmuş formların yüksek çözünürlüklü baskılarını ve 3 boyutlu figürlerini de izleyebilirsiniz.
Projeksiyonda sürekli dönen iki filmimiz "Dimensions" (Boyutlar) ve "Chaos" (Kaos) izleyenleri kısa süre içinde matematiğin büyülü dünyasının içine alıyor. Kaos filminin Türkçe alt yazıları ise Uşak Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından yapıldı. Ayrıca tahta bloklarla oynayacağınız ve en uzun izdüşümü rekoruna ulaşmaya çalışacağınız eğlenceli bir oyunumuz da var" denildi.
(İHA-MET-Y)

28.04.2017 11:06:43 TSI
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