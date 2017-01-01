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Atık yarışmasında son başvuru tarihi 31 Mayıs



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından her yıl okullar arasında yapılan ödüllü atık toplama yarışmasında başvurular 31 Mayıs'ta sona eriyor.

Eylül ayında başlayan ve 31 Mayıs'ta sona erecek olan okullar arası ambalaj atığı, atık pil ve elektronik atık dallarındaki yarışmada dereceye girecek 3 okula çeşitli ödüller verilecek.

Yarışma için başvuruların alınmaya devam ettiğini söyleyen İzmit Belediyesi yetkilileri, "Her dalda en çok atık toplayıp dereceye girecek okullara ödülleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde verilecek" dediler.

Yarışmaya okulların ilgisinin oldukça yüksek olduğu kaydedildi.

(İG-RFK-Y)



28.04.2017 11:17:46 TSI

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