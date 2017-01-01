28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Atık yarışmasında son başvuru tarihi 31 Mayıs

28 Nisan 2017 Cuma, 11:09
Atık yarışmasında son başvuru tarihi 31 Mayıs
Atık yarışmasında son başvuru tarihi 31 Mayıs

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından her yıl okullar arasında yapılan ödüllü atık toplama yarışmasında başvurular 31 Mayıs'ta sona eriyor.
Eylül ayında başlayan ve 31 Mayıs'ta sona erecek olan okullar arası ambalaj atığı, atık pil ve elektronik atık dallarındaki yarışmada dereceye girecek 3 okula çeşitli ödüller verilecek.
Yarışma için başvuruların alınmaya devam ettiğini söyleyen İzmit Belediyesi yetkilileri, "Her dalda en çok atık toplayıp dereceye girecek okullara ödülleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde verilecek" dediler.
Yarışmaya okulların ilgisinin oldukça yüksek olduğu kaydedildi.
(İG-RFK-Y)

28.04.2017 11:17:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kartepe'de renkli alt geçitler
YEREL

KARTEPE'DE RENKLİ ALT GEÇİTLER
Başkan Doğan: &quot;Söylediklerim bir bir gerçekleşiyor&quot;
YEREL

BAŞKAN DOĞAN: "SÖYLEDİKLERİM BİR BİR GERÇEKLEŞİYOR"
Milletvekili Hürriyet, Türk Eğitim-Sen Kocaeli Şubesini ziyaret etti
YEREL

MİLLETVEKİLİ HÜRRİYET, TÜRK EĞİTİM-SEN KOCAELİ ŞUBESİNİ ZİYARET ETTİ
Akçaray tramvay araçlarının altıncısı da teslim edildi
YEREL

AKÇARAY TRAMVAY ARAÇLARININ ALTINCISI DA TESLİM EDİLDİ
Aynur Tartan ve Aşkım Kapışmak İzmit'te
YEREL

AYNUR TARTAN VE AŞKIM KAPIŞMAK İZMİT'TE
İzmit'te halk oyunları yarışması
YEREL

İZMİT'TE HALK OYUNLARI YARIŞMASI
Belediyeden Yahya Kaptan'da budama eğitimi
YEREL

BELEDİYEDEN YAHYA KAPTAN'DA BUDAMA EĞİTİMİ
'Bizim Konak' oyunu tiyatro severlerle buluştu
YEREL

'BİZİM KONAK' OYUNU TİYATRO SEVERLERLE BULUŞTU
İzmit'te 4 ayda 387 yapı ruhsatı verildi
YEREL

İZMİT'TE 4 AYDA 387 YAPI RUHSATI VERİLDİ
Başkan Köşker, genç tekvandocuları ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER, GENÇ TEKVANDOCULARI ZİYARET ETTİ
Kocaeli'de sıvı oksijen yüklü tanker devrildi: 1 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE SIVI OKSİJEN YÜKLÜ TANKER DEVRİLDİ: 1 YARALI
Bolu'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL

BOLU'DA TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Kocaeli'deki FETÖ/PDY davaları
YEREL

KOCAELİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVALARI
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye otobüsle yetiştirdi
YEREL

KALP KRİZİ GEÇİREN YOLCUYU HASTANEYE OTOBÜSLE YETİŞTİRDİ
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KOCAELİ MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Başkan Baran, Gün Işığı Derneği'nin genel kurul toplantısına katıldı
YEREL

BAŞKAN BARAN, GÜN IŞIĞI DERNEĞİ'NİN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILDI
Başiskele'ye yeni saat kulesi
YEREL

BAŞİSKELE'YE YENİ SAAT KULESİ
3. İDEV ve Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı
YEREL

3. İDEV VE DOĞU MARMARA GAYRİMENKUL FUARI

TDBB ve Rusya Şehirler Birliği arasında işbirliği
YEREL

TDBB VE RUSYA ŞEHİRLER BİRLİĞİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ
Kocaeli Büyükşehir'den Mardin'e peyzaj desteği
YEREL

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR'DEN MARDİN'E PEYZAJ DESTEĞİ
İZAYDAŞ, TEMA Vakfı yöneticilerini ve minik öğrencileri ağırladı
YEREL

İZAYDAŞ, TEMA VAKFI YÖNETİCİLERİNİ VE MİNİK ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI
Gebze'de elektronik atıklar kapıdan alınıyor
YEREL

GEBZE'DE ELEKTRONİK ATIKLAR KAPIDAN ALINIYOR
İlimtepe Kültür Merkezi'nde çalışmalar sürüyor
YEREL

İLİMTEPE KÜLTÜR MERKEZİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Başkan Köşker 2B takibinde
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER 2B TAKİBİNDE
EN ÇOK OKUNANLAR
İllere göre referandum sonuçları
GÜNDEM

YSK RESMEN AÇIKLADI! İŞTE İL İL REFERANDUM SONUÇLARI...

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...