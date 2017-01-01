YEREL HABERLER / SİVAS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şarkışla Kızılay yönetiminden Vali Gül'e ziyaret

Şarkışla Kızılay yönetiminden Vali Gül'e ziyaret



(Fotoğraflı)



SİVAS (İHA) - Şarkışla Kızılay Şube Başkanı Yavuz Şükrü Yılmaz ve Kadın Kolları Başkanı Neslihan Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri, Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Gül, Şarkışla Kızılay Kadın Kolları'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Türkiye genelinde en aktif ilçeleri sayarsak Şarkışla Kızılay Kadın Kolları muhtemelen ilk 5 içerisine girer." dedi.

Kızılay Şarkışla Kadın Kolları Başkanı Neslihan Yılmaz ise Vali Gül'ün her zaman kendilerine destek olduğunu ifade ederek, Kızılay Haftası'nda düzenleyecekleri Yazar Sinan Yağmur'un da katılacağı programa Vali Gül'ü davet etti.

(UY-Y-)



28.04.2017 11:54:25 TSI

NNNN

