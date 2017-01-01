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Ana okul öğretmeleri hastanede yatan çocuklara hediye dağıttı



(Fotoğraflı)



Yusuf Batı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Hasuni Anaokulu idareci ve öğretmenleri hastanede yatmakta olan çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Silvan ilçesinde Hasuni Anaokulu idareci ve öğretmenleri hastanede yatan çocukları ziyaret etti. Anaokulu idareci ve öğretmenleri Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi ziyaretinde yatan çocuk hastalara çeşitli hediyeler dağıttı. Hastanede yatan hasta yakınları, öğretmenlerin bu anlamlı davranışından oldukça memnun olduklarını belirterek, bu ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

(YB-AKK-Y)



28.04.2017 12:52:05 TSI

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