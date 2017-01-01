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İŞKUR İl Müdürü Zengin Trabzon genelinde açılan kursları ziyaret etti



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin, il genelinde İŞKUR desteği ile açılan kurslara ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretler kapsamında istihdam garantili, kaybolmaya yüz tutan meslek kursları ve diğer kurslara ziyaretlerde bulunuldu. İstihdam garantili kurslar kapsamında; Ortahisar Halk Eğitim Merkezi'nde açılan İstihdam Garantili Telkâri Kursu, Bilgisayarlı Muhasebe ile Yönetici Asistanlığı Kursları'na ziyaretler gerçekleştirildi.

Ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan İŞKUR İl Müdürü Zengin, hâlihazırda istihdam garantili kurslara 39 diğer kurslara ise 88 kursiyerin devam ettiğini hatırlattı. Zengin "İlimizin bu tarz faaliyetlere ihtiyacı var. İlgili faaliyetleri belli bir şekilde devam ettirdiğimiz sürece ilimiz ve ülkemiz kazanmaya devam edecektir. Amacımız özellikle evde oturan hanımlarımızı kızlarımız ve gençlerimizi iş gücü piyasasına kazandırmak ve ekonomik bağımsızlığını ellerine almalarına yardımcı olmaktır. Bu şekilde mesleki eğitim alan kursiyerlerimiz hem ilimize hem ailesine hem de ülkemize ekonomik bakımdan katkı sağlayacaktır. Bunların yanında Meslek edindirme kurslarımız bireyleri topluma kazandırıyor ve bireyin toplumdaki verimliliğini artıran bir rol oynuyor. Mesleki eğitim kurslarına katılanlar, katıldıkları kursların sonunda meslek sahibi olabiliyorlar. Niteliksiz iş gücünü nitelikli hale getiren meslek edindirme kurslarımız ile kursiyerlerimizin edindiği niteliklerin istihdama dönüşmesi ülkemizin ve ilimizin istihdam oranının artmasında da etkili olduğu bir gerçektir. Nitekim bu faaliyetler sayesinde "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" kapsamında ilimizden gerçekleştirmesi beklenen istihdam hedefine ulaşılmasına da katkı sağlayacaktır" dedi.

(BK-ÖS-Y)



28.04.2017 13:11:27 TSI

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