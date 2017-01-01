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Düzce Belediyesi Temizlik Müdürlüğünden GPS takibi



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü Yer Belirleme Sistemini (GPS) ni kullanarak hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu amaçla temizlik işleri müdürlüğü personeline hizmet içi eğitim semineri yapıldı.

Düzce Belediyesi 56 mahalle genelinde çöp toplama çalışmaları ile alakalı çalışanlarını denetlemek ve izlemek amacıyla takip cihazı (GPS) sisteminden yararlanıyor. Bunun için temizlik araçlarına araç içi ve arkası kameralar yerleştiriliyor. Belediye Temizlik İşleri Müdürü Murat Gülmez, bu sistem sayesinde mıntıka ve araç kontrolünü sağlayacaklarını belirtti. GPS ile hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Gülmez sistem hakkında şu görüşlere yer verdi "GPS kameraları ile öncelikle mıntıka kontrolünü yapabileceğiz. Ardından çöp konteynerlerinin durumu hakkında da bilgi edinebileceğiz. GPS sisteminin gerekliliği ve amaçları konusunda personelimize de hizmet içi eğitim semineri verdik:"

(TT-AY)



28.04.2017 13:12:09 TSI

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