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İlkokul öğrencileri sokak kedileri ve kuşlar için barınak yapıldı



(Fotoğraflı)



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Fatih İlkokulu öğrenicileri sokak kedileri ile kuşlar için barınak yaptı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Fatih İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından sokaklarda başıboş dolaşan kediler ile okul içinde bulunan ağaçlara kuşlar için kuş yuvaları yapıldı. Aynı doğayı paylaştığımız hayvanlarında bizler kadar yaşama hakkına sahip olduklarını belirten Fatih İlkokulu Müdürü Murat Aksoy, "Okul olarak öğrencilerimize aynı havayı soluduğumuz ve aynı doğayı paylaştığımız sokak hayvanlarının bizler kadar onlarında yaşama hakkı olduğunu bilmek hayvanlara olan yaklaşımımızı değiştirecektir. Bu sebeple çevremize baktığımızda bazı hayvanların ne kadar şanslı olduğunu görürüz. Onların sıcak bir evi yemekleri sahiplerince verilmekte bakımları düzenli olarak yapılmaktadır. Bazılarının ise bırakın yemeği soğuk havalarda başlarını sokacak bir yuvaları bile yok. İşte biz okul idaresi ve hayvan severler olarak sokaklarda sahipsiz kedilerimiz, köpeklerimiz ile okulumuz içinde bulunan ağaçlara kuşlar için yuvalar yaptık" dedi.

Özellikle kış aylarında oldukça zor günler geçiren hayvanların bakım ve temizliğini belirleyecekleri öğrenciler ile birlikte düzenli olarak yapacaklarını ifade eden Aksoy, "Yine kuşlarımız için okulumuzun bahçesindeki ağaçlara kuş yuvaları yaptırarak gerekli yerlere montajlarını yaptırdık. Bu çalışmaları yaparken çocuklarımızın hayvanları sevmenin insanı sevmekle aynı olduğunu onlarında insanlar gibi yemeğe ilgiye sevgiye ihtiyaçları olduğu göstermek istiyoruz. Bu çalışmanın gerçekleşmesinde emeği gecen 4-C sınıfı öğrencilerime öğretmenlerime ve velilerimize teşekkür ediyorum. Bu tür projelerin hayati önem taşıdığını bildirmek ve diğer sınıflarımıza örnek olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

(FE-RFK-Y)



28.04.2017 13:26:10 TSI

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