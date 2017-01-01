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GMİS, Madenciyi bilgilendirdi



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Merkez Yönetimi, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı üretim bölgelerini ziyaret ederek maden işçilerini toplu iş sözleşmesi, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü ile çeşitli konularda bilgilendirdi.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Ahmet Demirci, Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal ile GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve Şube Yönetimi TTK Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi'nde, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, GMİS Üzülme Şube Başkanı Tayfun Demir ve Şube yönetimi TTK Üzülmez Müessesesi'nde çalışan madencileri ziyaret ettiler.

Demirci; "Türküler ve halaylar çekerek taleplerimizi dile getireceğiz"

TTK Kilimli İşletmesi'nde maden işçilerine hitap eden GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, "Değerli arkadaşlarım, Genel Maden İşçileri sendikası ve şahsım adına hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.

İşten çıkan arkadaşlara geçmiş olsun, iyi istirahatler, işe gidecek arkadaşlara da kazasız belasız çalışmalar diliyorum.

Ülke olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Gündem sıkıntılı. Geçtiğimiz hafta bir anayasa referandumu yaptık ve herkes büyük bir demokrasi olgunluğu içinde oyunu verdi. Şimdi önümüzdeki süreci de ülkemiz olarak ve bizler yaşamaya devam ediyoruz.

Madenci arkadaşlarımızın sıkıntılarını biliyoruz, hep beraber yaşıyorsunuz. Bu sıkıntıların üstesinden, birlik ve bütünlük içinde geleceğiz.

Toplu Sözleşme sürecimiz devam ediyor. Adnan başkanımız sizlere gereken bilgileri aktardı. Sözleşme görüşmelerinde kalan maddelerden 13'ü ücret ile ilgili maddeler.

Türk-İş ile Hükümet arasında devam eden görüşme süreci var. O nedenle önümüzdeki günlerde süreç biraz yavaş ilerleyebilir. Türk-İş Genel Başkanı 2 gün önce TİS taslağını Sayın Çalışma Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu'na verdi.

Sizlerin haklarını almak için elimizden gelen tüm mücadeleyi yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Sizlere sormadan, sizin olurunuz alınmadan kesinlikle sözleşmeye imza atılmayacaktır.

Pazartesi günü 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliğimiz var. Bu bizim bayramımız. İşçi kardeşlerimizin bayramı.

Emeğiyle, alın teriyle geçinenlerin bayramı. Önümüzdeki 1 Mayıs Bayramı özellikle bizler ve Zonguldak için çok önemli.

Eşinizle, çocuğunuzla, ananız-babanız ile, akrabanız dostunuz ile hepinizi Zonguldak Madenci Anıtı'nda görmek istiyoruz.

Çünkü birlikten güç doğar. Geçmişte büyüklerimiz bunu başardı. Sizlerden doğan güç ile bizler daha güçlü oluruz ve daha güçlü mücadele ederiz. O nedenle, Pazartesi günü 1 Mayıs'ta Madenci Anıtı'nda vereceğiniz destek geleceğimiz için, Zonguldak için, bölgemiz için, ülkemiz için çok önemli.

İşte onun için tekrar diyorum ki, 1 Mayıs Pazartesi günü Zonguldak'ta bir bayram havası estirelim ve Zonguldak'ın sesini tekrar eski günlerdeki gibi, 1990'da olduğu gibi, 1994'te olduğu gibi ve en son 14 Temmuz 2016'da Madenci Anıtı'nda olduğu gibi, tekrar gür bir şekilde duyuralım.

Ülkemizin özellikle emekçilerin çok sevdiği sanatçı Edip Akbayram da 1 Mayıs'ta konuğumuz olacak. Hep birlikte emekçi türküleri ve halaylar çekerek taleplerimizi dile getireceğiz. Bu vesile ile hepinizi Zonguldak Madenci Anıtı'nda ailenizle, tüm sevdiklerinizle toplanmaya davet ediyorum" dedi.

"1 Mayıs tatil değil mücadele günüdür"

TTK Kilimli İşletmesi'nde konuşan GMİS Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska da "1 Mayıs tatil değil mücadele günüdür" dedi.

Tıska konuşmasında şöyle konuştu;

"Değerli arkadaşlarım Genel Maden İşçileri Sendikası adını hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Bugün ziyaretimizin sebebi sizleri Toplu Sözleşme görüşmeleri hakkında ve 1 Mayıs işçi bayramı etkinliğimiz hakkında bilgilendirmektir. Diğer yönetim Kurulu arkadaşlarımız da diğer bölgelerde oldukları için aramıza katılamadılar. Sizlere onların da selamını getirdim. Değerli arkadaşlarım toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Toplu sözleşmemizde kalan maddeler ücret maddeleri olduğu için, Türk-İş, Hükümet ile Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Protokolünü imzaladıktan sonra görüşeceğimiz maddeler. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğumuz yok. Bizim için asıl olan Kurumumuzun devamlılığıdır.

Toplu İş Sözleşmesini masada bitireceğimize inanıyorum. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz önümüzde 1 Mayıs İşçi Bayramımız var. Özellikle bizler için, TTK için bu 1 Mayıs çok önemli.

1 Mayıs'ta da birliğimizi ve bütünlüğümüzü, eşimizle, dostumuzla birlikte gösterirsek buralar için olumsuz kararlar almaya cesaret etmelerini engellemiş oluruz.

Arkadaşlar, 1 Mayıs tatil değil işçilerin ve emekçilerin taleplerini dile getirdikleri bir gündür. Bizim pazartesi günü çoluğumuzla-çocuğumuzla, eksiksiz olarak 1 Mayıs ta Zonguldak'ta alanlarda olmamız lazım. Sizden tek ricam, tek isteğim bu. Hepinize hayırlı işler diyorum. İşten çıkan arkadaşlara da geçmiş olsun diyor iyi istirahatler diliyorum."



"Çoluk Çocuğumuz, Eşimiz, Komşumuz İle Beraber Madenci Anıtı Alanını Dolduracağız"

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ ile birlikte ziyaret ettiği TTK Üzülmez Müessesesi'nde çalışan madencilere hitaben yaptığı konuşmada toplu iş sözleşmesi hakkında bilgi verdi ve 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nün önemine dikkat çekti.

"Sizlerin haklarını korumak ve çoğaltabilmek için mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin güç kaynağı sizlersiniz, sizlerin birlik ve beraberliğidir" diyen Mutlu şunları söyledi;

"2015 yılının ikinci yarısından itibaren ülkemiz ve dünya çok hızlı bir konjonktür yaşamaya devam ediyor.

Genel Maden İşçileri Sendikası, maden işçileri olarak kurullarımızı oluşturduğumuz 2015 yılının ilk yarısından itibaren Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) en önemli sorunu olan işçi açıklarının giderilmesi ve düşük ücretlerin düzeltilmesi gibi kurumun içinde bulunduğu zor durumdan kurtulması için mücadeleyi sergiledik.

Sorunlarımızı anlatmak için ülkenin gündeminde sürekli seçim ve terör olması nedeniyle muhatap bulmakta zorlandık. Muhatapları bulup anlattığımızda da gündem nedeniyle sorunlarımızın çözümünde zorlanıyoruz.

Ama biz herşeye rağmen her şart altında kurumun sorunlarının çözülmesi ve işçi açıklarının giderilmesi için çalmadık kapı bırakmadık. Vekilse vekil, bakan ise bakan, Başbakan ise Başbakan, Cumhurbaşkanı ise Cumhurbaşkanı tüm muhatapları bilgilendirdik. Bizim için aslolan olumsuz şeylerle karşı karşıya kaldığımızda enerjimizi yitirmemektir. Bizim için aslolan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde kurumumuz için, işimiz, ekmeğimiz ve bölgemiz için mücadele etmekten geri kalmamaktır. Mesele ekmekse, mesele emekse, mesele hak mücadelesiyse hep beraber aynı safta olmak zorundayız" dedi.

Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili bilgi veren GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, "Tüm bu sorunların ve gündemin içinde toplu sözleşme sürecimiz işliyor. Bu sürecin ne kadar zor olduğunu takdir edersiniz. Ama biz ne kadar zor olursa olsun bu süreçten karlı çıkabilmek için, sizlerin haklarını korumak ve çoğaltabilmek için mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin güç kaynağı sizlersiniz, sizlerin birlik ve beraberliğidir.

TÜRK-İŞ kamu sözleşmeleri için taslağını Hükümete sundu. Bütün işçilere ilk yıl için yüzde 18 ücret zammı ve iyileştirme talep edildi.

Bizim toplu iş sözleşme görüşmelerimiz de devam ediyor. TTK Toplu İş Sözleşmemizde 13 maddemiz kaldı.

İşveren ve Hükumet yetkilileri, yer altında iki asgari ücret uygulamasının bu şekilde devam etmesi, yani iki asgari ücretten fazla zam almamanız konusunda telkinde bulunuyorlar. Bizler, işverenin uygulaması nedeniyle dava açmıştık. Yani günlük yevmiyesi 118,5 TL'nin altında kalan arkadaşlarımız, 118,5 TL'ye yükseltilmiş ve yüzde 3'lük zammımız verilmemişti. Mahkemeyi kazandık. Buna rağmen muhataplarımızın tekliflerine karşı ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Yeter ki siz bizim arkamızda dik durun, birlik ve beraberlik içerisinde gerektiğinde mücadeleye hazır bir vaziyette bekleyin.

Pazartesi günü 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü, işçilerin-emekçilerin bayramıdır. Büyük mücadelelerle kazanılmış bir bayramdır.

Ülkemizdeki olumsuzluklara rağmen, kurumdaki olumsuzluklara rağmen birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu, birlikte mücadeleye hazır olduğumuzu, söz konusu işimiz, aşımız olduğunda neleri göze alabileceğimizi hep beraber haykırmak zorundayız.

Yaşadığımız bu olumsuzluklar karşısında ne kadar dik duracağımızı, birlik ve beraberlik içinde ne kadar mücadele etme kararlılığında olduğumuzu göstereceğiz.

Çoluk çocuğumuz, eşimiz, komşumuz ile beraber Madenci Anıtı alanını dolduracağız.

Bu mücadele, hepimizin mücadelesi. Bu mücadele siz birlik ve beraberlik içinde 1 Mayıs meydanında dik durursanız başarıya ulaşacak.

1 Mayıs'ta yine meydanları dolduracağınıza ve maden işçisine yakışır şekilde mücadeleye hazır olduğunuzu göstereceğinize yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

(SÖ-SÖ-Y)



28.04.2017 14:07:35 TSI

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