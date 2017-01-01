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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Selden zarar gören yollar onarılıyor

28 Nisan 2017 Cuma, 13:59
Selden zarar gören yollar onarılıyor
Selden zarar gören yollar onarılıyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde yağışlardan dolayı yaşanan sel nedeniyle aşınan ve bozulan köy yollarının onarımına başlandı.
Kozluk ilçesine bağlı köylerde yaşanan sel nedeniyle zarar gören Alıçlı, Yazılı, Yenidoğan ve Akçalı köy yollarının yapımı için çalışmalar başlatıldı. İlçe Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından onarılan yollarda incelemede bulunan Kaymakam Orhan Aktürk, yolların en kısa zamanda onarılarak köylülerin hizmetine sunulacağını söyledi.
(MŞY-AKK-Y)

28.04.2017 14:07:39 TSI
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