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Milletvekili Erdoğan'dan 1 Mayıs kutlaması



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GAZİANTEP (İHA) - Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.

Milletvekili Erdoğan, bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'nin de gücünü üretimden aldığını belirterek, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı. Erdoğan, "Tarımda, sanayi ve teknolojide, sağlıkta, hizmet sektöründe ve hayatın her alanında üretenler sayesinde toplumların refah düzeyleri yükselmektedir. Ülkelerinin refahına hizmet eden emek sahiplerinin haklarının geliştirilmesi ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi temel hedefimizdir. Ülkemizin gelişmesine paralel bu hedeflere ulaşmamızın mümkün olduğuna inanıyorum. Hükmet olarak, kendi gelenek, kültür ve medeniyetimizden aldığımız ilhamla, milletimizin bizi iktidara taşıdığı günden bu yana emekçilerimizin, tüm çalışan kesimin yanında olduk. 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin' anlayışını benimsemek suretiyle, emekçilerimizin sorunlarını kendi meselemiz olarak gördük, sendikalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla istişare halinde emekçilerimizin sorunlarının çözümü için çalıştık. Emekleri ve alın terleriyle, ülkemizin ilerlemesinde ve refah düzeyinin yükselmesinde önemli pay sahibi olan işçi ve emekçilerimizin, haklarını ararken gösterecekleri demokratik ve barışçı tavır, demokrasimizin gelişmesi bakımından da büyük önem taşımaktadır. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyorum" dedi.

(SD-Y)



28.04.2017 15:16:16 TSI

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