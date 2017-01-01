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Vali Yavuz'da kurtuluş mesajı



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Valisi Seddar Yavuz, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Muş'un, göklerinde merhum Sultan Alparslan ve kutlu askerlerinin ruhaniyetinin dolaştığı kadim bir şehir olduğunu ifade eden Vali Seddar Yavuz, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve Malazgirt Zaferi'yle dünyaya adını yazdıran, Muş'un, düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü coşkuyla kutlayacaklarını belirtti. 100 yıl önce milletin yedi düvel tarafından yok edilmek istendiğini dile getiren Vali Yavuz, "Fakat, bu kadim millet verdiği büyük mücadeleler ile düşman karşısında eğilmemiş, esareti asla kabul etmemiş, istikbal ve istiklali uğrunda canından geçmiş bir millettir. Milletimize bu mücadele ruhunu veren en önemli unsur, bağımsızlığa duyduğu aşk ve Allah yolunda vatan için şehit olma arzusudur. Onun için bu günün kutlanış gayesi kuru bir hamasetten ibaret olmamalıdır" dedi.

"Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli şuuru canlı tutmak, tarihi gerçeklerin ışığında yeni bir gelecek inşa etmek ve yeni bir diriliş için safları sıklaştırdığımız, gönül coğrafyamızın tek umudu olma yolundaki mücadelemizin artması için daha fazla gayret göstereceğimiz gündür" diyen Vali Yavuz mesajında şunları kaydetti:

"100 yıl önce bizleri bölmek ve tarih sahnesinden silmek isteyenler 15 Temmuz 2016 gecesi hain FETÖ aracılığı ile ülkemizi istila etmek istemişlerdir. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, TBMM'yi bombalayıp, sivil ve masum vatandaşlarımızı katledenlerle; Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın karşısına çıkanlar ve 1915'te bizi tarih sahnesinden silmek isteyenler aynı zihniyetin ve aynı yolun yolcusudur. Gerek FETÖ gerek PKK, PEJAK, PYD, DEAŞ gibi adı her ne olursa olsun tüm hain örgütler ve onların arkasındaki küresel güçleri bu millet Allah'ın izni ile hepsini tarihin çöplüğüne gömecektir. 1915 şartlarını yaşadığımız bu günlerde bize düşen şehit kanıyla sulanan bu topraklarda yaşamanın haklı gururu ile yolumuza devam etmek ve ecdadımızın bize bıraktığı güzel memleketimiz için çok çalışmaktır. Tarihte olduğu gibi bugün de ülkemizin dirliğini, birlik ve beraberliğini bozmak isteyenler olacaktır. Ancak küllerinden doğan milletimiz; aklıyla, ferasetiyle ve azmiyle her türlü zorluğun üstesinden gelecek ve düşmanlarımıza fırsat vermeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor, bu cennet diyarı bizlere vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, canlarını feda eden şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."

(NA-ŞAK-Y)



28.04.2017 15:22:30 TSI

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