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Kore gazisi Altıkulaç 86 yaşında vefat etti

28 Nisan 2017 Cuma, 15:34
Kore gazisi Altıkulaç 86 yaşında vefat etti
Kore gazisi Altıkulaç 86 yaşında vefat etti

(Fotoğraflı)

Necati İvgin
HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vefat eden Kore gazisi 86 yaşındaki Hasan Altıkulaç son yolculuğuna uğurlandı.
Dörtyol ilçesindeki son üç Kore gazisinden biri olan Hasan Altıkulaç, Yeşil Mahallede yaşadığı evinde aniden rahatsızlandı. Ailesinin haber vermesi üzerine 122 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak devlet hastanesine kaldırılan Altıkulaç'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kore gazisi Hasan Altıkulaç için Nursan Camiinde tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında cami avlusuna getirilen Altıkulaç burada kılınan cenaze namazının ardından Özerli Mezarlığında toprağa verildi.
Törene Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Kabataş, Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ve yakınları katıldı.
(NCT-Y

28.04.2017 15:43:05 TSI
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